Con bombos y platillos el gobierno nacional de Duque se ufana de que el crecimiento económico del año 2021 fue de 10,6%, cifra muy importante que no resuelve ninguno de los graves problemas sociales del país de la población vulnerable.

Este mismo año, el número de pobres se incrementó en 3,6 millones de personas, para un total de 22 millones, el crecimiento económico no se irriga a todos los sectores sociales, estas ganancias se quedan en los bolsillos de los megarricos.

El índice Gini que mide la distribución del ingreso, o la desigualdad, se encuentra en 0.54, lo cual muestra una sociedad profundamente desigual, los sectores del poder económico también se benefician de la inflación y la especulación.

La carestía y la inflación es propiciada por el Gobierno nacional cuando incrementa el precio de la gasolina en más del 10%, y los servicios públicos domiciliarios en más del 11%, valor altísimo con respecto a la inflación media, pudiendo hacerlo.

La papa, de acuerdo con cifras del Dane, tuvo un incremento de precios de 111%, la carne de res del 33,03 %, la leche, de 12,79 %, hortalizas en un 25%, el IVA, por los costos del dólar, el valor elevado de insumos y la crisis de contenedores.

Estimula la especulación cuando la Superfinanciera autoriza tasas de interés cercanas al 27%, tampoco controla el gobierno de Duque la tasa de devaluación del peso frente al dólar, que incide en el precio de los productos importados.

Afirma el Dane que cerca de 17 millones de personas no consumen la tercera comida al día y que cerca de un millón lo hacen solo una vez al día.

El desempleo se mantiene en dos dígitos, en 13.7% de la población económicamente activa y la informalidad laboral supera el 60% de la misma.

Los objetivos del Banco de la República no son exclusivamente mantener la capacidad adquisitiva de la moneda, o sea, luchar contra la inflación, art – 373 CP de 1991, sino la producción y el empleo en Colombia, Sent – C – 481 de 2019.

En diciembre de 2021 se definió el salario mínimo de $1 millón y el gobierno publicitó el aumento como el más grande los últimos 50 años, pero esto no supone ningún beneficio debido al aumento en todos los productos y servicios en el país.

La falacia de que los precios iban a disminuir con los TLC hoy queda desvirtuada porque la carestía campea ante la devaluación del peso y la importación de la inflación mundial, la deuda externa ya llega a los 170.000 millones de dólares.

El comité nacional de paro exhorta al pueblo colombiano a realizar concentraciones pacíficas, cacerolazos, el jueves 3 de marzo del 2022, en todas las ciudades y municipios, a las 12:00 meridiano, contra la carestía y el aumento de la pobreza.

*CUT Bolívar.