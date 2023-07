Caos ambiental

Con muy pocas excepciones, por donde usted se desplace en la ciudad, va a encontrar que casi todos los espacios públicos, los separadores de las avenidas, los bordes de los cuerpos de agua, los paraderos de transporte público, los canales pluviales, los accesos a instituciones educativas oficiales y, en general, todos los ambientes urbanos viven llenos de basuras, escombros, podas y toda clase de desperdicios.

En muchos barrios se observa que antes de pasar el camión recolector de basura, pasan primero algunos habitantes de la calle, sacan la basura de sus respectivas bolsas para llevarse algunos elementos reciclables, dejando lo que no les interesa en algún antejardín, en la acera o en cualquier sitio sin doliente, y otros simplemente tiran la basura en cualquier sitio para llevarse la bolsa si tiene algún valor.

Este fenómeno no sólo viene creciendo, expandiéndose por toda la ciudad y consolidándose como una práctica tolerada o por lo menos mirada con indiferencia, sino que parece que se fuera convirtiendo en algo normal, que no genera el más mínimo rechazo de la ciudadanía. Este comportamiento nos parece grave, al menos por dos razones.

La primera, porque nos vamos acostumbrando a vivir en medio de las basuras y los desperdicios con importantes efectos negativos en la salud individual y en la salud colectiva, va haciendo metástasis en la cultura ciudadana, en la percepción de que podemos vivir en medio de la podredumbre, pero a nadie le importa. Por esta vía, la conciencia ciudadana, el bienestar colectivo empiezan a desaparecer y, la segunda porque a quienes compete garantizar un ambiente sano, teniendo la responsabilidad pública y las herramientas para hacerlo, no lo hacen.

Para las empresas de servicios de aseo es posible que esta práctica les desborde de sus capacidades operativas o existe una mezcla de negligencia e indiferencia ante el problema, o desde la administración no se tiene la voluntad de exigir a los consorcios una acción responsable y eficiente frente a este problema. O como suele ocurrir, se presentan las dos condiciones.

Lo que quiero señalar como más grave y preocupante es la indiferencia de la sociedad frente a este fenómeno. No es posible entender cómo toda una ciudad se va amoldando a lo que no debe existir, cómo pasamos de agache, eludimos o ignoramos, prefiriendo desconocer el problema, o peor aún, mirar, pero no ver lo que ocurre. Ir convirtiendo en normal lo que nunca puede llegar a serlo.

No generar ninguna sanción social a quienes disponen basuras o residuos en espacios públicos, no reclamar individual o colectivamente a los consorcios de aseo, ni a la administración por la dejadez frente a su responsabilidad, nos va haciendo a todos cómplices, tolerantes o alcahuetas de un problema que va creciendo y que en cualquier momento nos pasará cuenta de cobro.

*Sociólogo.