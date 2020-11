El verbo bembear no se encuentra en el diccionario de la RAE; lo más cercano que uno lee es bembetear, que en Puerto Rico y Cuba se usa para referirse al chismorreo, muy alejado al significado que le damos por esta costa Caribe colombiana. Por acá, bembear es un gesto cargado sobre todo de prepotencia, que busca desestimar o sabotear a otra persona.

Más que una costumbre, la del bembeo se convirtió en una ‘mala manía’ para bajarle la caña, minimizar o despreciar los proyectos, esfuerzos y logros de cualquier ser humano. Un bembeador no nace, se hace. Muchos padres de antes no aceptaban ni un amago de bembeo de sus hijos; un agresivo al revés, es decir, bofetón, podría ser la respuesta a tamaña falta de respeto, porque el que bembea en la casa, bembea al profesor en el colegio y no solo eso, acompaña el gesto con una grotesca invitación a comer cerros o hectáreas de... tú sabes, diría el padre Linero.

Una de las personas que más ha trabajado para tratar de erradicar el bembeo en Cartagena es el cantautor Boris García, quien en 2010 en una entrevista con Gustavo Tatis definió bembear como “el murmullo y el gesto que surge cuando alguien hace algo o emprende un sueño y entonces casi entre dientes, alguien dice: ¿Bueno, y qué se ha creído este?”.

Boris sí que sabe cómo han sido víctimas del bembeo varios artistas cartageneros; a más de uno ha invitado a trabajar en ambiciosos proyectos con la corporación que dirige, Heroicos. Él entiende bien lo difícil que es que en su tierra se abran puertas y se reconozca el talento. O para ir un poco más atrás, ¿por qué será que el Joe Arroyo o Juan Carlos Coronel prefirieron buscar otro rumbo? Somos una ciudad experta y lista para el bembeo, aunque el resto del mundo aplauda: aquí fue donde más se criticó a Shakira dizque porque en el Super Bowl no bailó Champeta sino otro ritmo.

Así mismo nos llenamos de orgullo al decir la frase: “A Fulano le gusta exponerse a la burla y al bembeo”, sin tener en cuenta antes la capacidad de valorar y revisar seriamente las propuestas.

Esa tendencia al bembeo, a burlarnos y a condenar sin valorar, llevó a que el mismo Boris le dedicara un gran espacio a este tema en el programa Pregón Cartagenero. Para esto, invitó al actor Ramsés Ramos, quien con una excelente interpretación, nos invita a dejar el dañino “bembeo” a un lado para cambiarlo por el “en ti creo”.

Para que Cartagena realmente avance, necesitamos dejar de ser bembeadores, “dañando camina’o”, nos falta reconocer más, aprehender más. Porque, como escribió Boris: “ (...) tu bemba es igual a la mía, cantamos juntos la misma melodía, a veces alegre, a veces dolida, a veces prendi’a. Cancela el bembeo, mi hermano, que eso no va”.

*Periodista. Magíster en Comunicación. Twitter: @javieramoz