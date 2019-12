La elección de William Dau para la Alcaldía, nos mostró que hay un cambio de mentalidad en el pueblo cartagenero. Ninguna maquinaria política pudo evitar que Dau fuese elegido, sin contar con un gran apoyo económico en su campaña y solo con su eslogan anticorrupción logró despertar la conciencia dormida de los cartageneros

Se requería ese cambio de mentalidad, de quien elige, como del elegido. El “Guinness World Records” de alcaldes (elegidos y designados a dedo), que ha tenido la ciudad en los últimos 9 años, van 11, que yo sepa, ninguna ciudad del mundo ha tenido esa cantidad de mandatarios en tan corto tiempo. Lo anterior como consecuencia: de una parte, el pueblo elegía mal porque vendía su voto y, por otro lado, los elegidos no duraban en sus cargos porque debían pagar con dádivas en contratos amañados a quienes compraron su elección, lo que conllevaba a la remoción de su cargo por corrupción. La ciudad cada vez se atrasa en todos los campos donde debe haber una inversión sana y que generen un bienestar común y de interés general que desarrollen sus dirigentes y no obras por conveniencia particular, La ciudad, con 30 años de atraso, se ido convirtiendo en un caos en los diferentes frentes que han debido tener una inversión y ejecución de obras importantes.

Por ejemplo, el Plan 4C, Cartagena fue la primera ciudad en tenerlo, pero se quedó ahí, solo se mira su título y no la importancia de su contenido. He insistido en que solo nos quedan unos 21 años para que la ciudad se prepare para lo que se viene por el cambio climático, las alarmas a nivel mundial están encendidas, la misma vida humana está amenazada por el calentamiento global, el mar, que no solo eleva su nivel, sino que se están muriendo los arrecifes coralinos, esencial en la cadena alimenticia de la vida en el mar, disminuyendo el sustento proveniente de él. Pongo de ejemplo a Barranquilla, una ciudad que tenía los mismos problemas de Cartagena, los ha ido controlando, en soluciones a corto plazo y si miramos un poco más allá, Medellín, ni se diga, parece una ciudad de otro continente por su desarrollo, pero si hablamos de Cartagena, no es que no haya recursos, es que dejamos que los corruptos se los lleven descaradamente.

Si bien el alcalde elegido solo tiene 4 años, que no son lo suficiente para afrontar todos los males que le aquejan a la ciudad, sí podrá centrar sus esfuerzos en los más importantes, uno de ellos es preparar a la ciudad por el cambio climático, no hacerlo es demorar otros 4 años en comenzar las obras que protejan nuestro patrimonio histórico. Es un gran reto alcalde Dau, el pueblo lo eligió para que rescate esta bella ciudad.