En una ciudad con cientos de dificultades mayores, donde la pobreza extrema acelera y las oportunidades para detenerla son exiguas, el accionar gubernamental debe ser mucho más pragmático, certero en atacar las debilidades y recalcitrante a la hora de insistir en lo fundamental. Destinar $5000 millones a luces navideñas cuando no hay ni para el guarrú, enloda con heces de perro cualquier intención de austeridad en tiempos de crisis. Si una encuesta indagara a turistas el motivo para visitar Cartagena, mirar luces navideñas generaría menos votos que la prostitución infantil.

La plata perdida de las luces puede alcanzar para 25 apartamentos de VIS tipo gueto que pululan por la ciudad. Aunque con alguna idea podrían convertirse en 50 o 100, si apoyan los cementeros, cerveceros y algunos mercados, famosos por sus avisos monumentales en el centro en retribución a los arreglos navideños. Vergonzoso que cobren hasta eso, pero ajá, a esta ínclita, pero auto-inmolada ciudad hay que exprimirla sin piedad.

Las luces decorativas permanecen encendidas sin mirada alguna por lo menos cinco horas continuas, hagamos el cálculo de la energía perdida. Lo anterior sin sumar el plástico residual producido. Así, en vez de jactarnos con discursos ambientalistas y programas de múltiples letras, podríamos empezar por usar menos energía para desacelerar el cambio climático. Una medida de esta índole, aquí y en todo el mundo, sería una buena señal de que nos preocupa el futuro.

Ahora bien, sería interesante que el alcalde sacara un video con papelitos, y les diga, con su acostumbrada franqueza, a turistas y seguidores, “este año vengan a disfrutar la ciudad, su historia y sus playas, pero además los invito a transformar vidas con solidaridad. No tendremos luces navideñas porque vamos a usar ese dinero en vivienda para los más pobres. Ustedes serán reyes magos y donando un millón de pesos, tendremos más familias con techo digno. Es hora de hacer realidad la navidad, te esperamos”. Con estas palabras habremos transformado esta época en una herramienta útil contra el cambio climático, y con el dinero recaudado, podremos empezar la construcción de no solo 100, tal vez 500 viviendas adaptadas a inundaciones, habiendo ahorrado energía y liberado menos dióxido de carbono en el proceso.

Pero no, esto no sucederá. Mientras en Olaya decenas de niños y adultos ponen barro sobre los cráteres de la Perimetral por una moneda para comer algo, al menos una vez al día, la respuesta a tanta miseria es un buzo gigante de plástico, no comestible, iluminado en el parque al lado del CAI. La estupidez de lo macabro, decepción abrumadora.