Cambio climático y capacidad institucional

El cambio climático es una de las mayores amenazas que enfrenta la humanidad y nuestro país no es la excepción. En Colombia experimentamos con más frecuencia los efectos de temporadas de sequía o lluvias extremas. Afrontar el problema requiere una acción colectiva donde la capacidad de nuestras instituciones tendrá un papel fundamental en la implementación de las medidas de mitigación y adaptación requeridas.

La debilidad institucional es probablemente la falla más grande del país para hacer frente al cambio climático. Nuestras instituciones tienen grandes falencias para proveer bienes públicos. Toma muchos años ver concluidas las obras y algunas simplemente nunca terminan o cuando lo hacen ya son obsoletas.

No es solo cuestión de recursos. También existen serios problemas en la formulación y ejecución de los proyectos. Usualmente se concluye que el problema es la corrupción. Sin embargo, existen países con igual o más corrupción donde las obras se concluyen. Inclusive en Colombia existen sectores donde sus obras logran avanzar más que en otros y no precisamente porque la corrupción sea menor.

Uno de los sectores donde se avanza a pasos muy lentos es el de infraestructura. Este sector es clave para construir las obras de mitigación y adaptación para enfrentar el cambio climático. Lo que ha pasado con las obras del canal del Dique son un buen ejemplo de esta debilidad. Durante la administración nacional saliente, la Agencia Nacional de Infraestructura se comprometió a dejar contratadas las obras. A pesar del madrinazgo de la vicepresidenta, no fue posible sacar adelante el proyecto. No conozco los detalles del proceso para señalar responsables, pero el hecho es que no fue posible dejar andando un proyecto requerido para atender las necesidades de las poblaciones afectadas.

Igual sucede en Cartagena con el alcantarillado y los canales de aguas lluvia. Cuando vienen los aguaceros fuertes, recordamos la urgente necesidad de implementar esas obras. Pensaría que muchos estaríamos dispuestos a pagar por ellas. Sin embargo, no conozco si existen los proyectos lo suficientemente avanzados para ponerlas a andar. Algunos diseños se han hecho en administraciones pasadas, pero quedan archivados y con el tiempo desactualizados al entrar un nuevo gobierno.

Consolidar la institucionalidad nacional y local capaz de asumir la construcción de las obras de mitigación y adaptación es una herramienta fundamental para enfrentar el cambio climático. Para esto se debe tener una visión de largo plazo ya que estos proyectos seguramente involucrarán más de una administración. Poseer la madurez para continuar con los proyectos adelantados es fundamental. No pueden simplemente dejarse tirados los avances por sesgos ideológicos o preferencias personales de los administradores.