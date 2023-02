Hemos aprendido mucho sobre la riqueza de la gastronomía popular. En las fiestas de La Candelaria nació en 1982 el primer Festival del Frito. Recuerdo ver a un borracho comerse frente al anafe de Ana Tulia Gómez tal cantidad de fritos, que dejó el caldero vacío. Como Ana Tulia fue llamada la reina del frito, tuvo mucha notoriedad en la ciudad, y hasta a París fue invitada. La empanada vestida de sus mejores galas y adornada con sus encajitos de oro, se exhibió seductora frente a la Torre Eiffel. Esto de los fritos cartageneros tiene mucha historia. En esa época investigué el casabe y después de leer “Tradición Malambo” de Carlos Angulo Valdés, arqueólogo de Uninorte y también a los cronistas de indias, empecé a estudiar el casabe, en lo cual no he tenido descanso.

Para no perder el fervor del festival, escribí un libro de poesías (1985) con el título: “En el Anafe”. Nunca olvidaré un evento turístico en el Castillo San Felipe de Barajas. Los meseros ofrecían empanadas con huevo sobre un enorme casabe. Un gringo cerca de nosotros, que no conocía de estos manjares nuestros, al vernos comer con tanto deleite nos preguntó: ¿Oiga señor, y el platico también se come? Pues se comió varios con todo y platico, y se chupó los dedos. En honor al festival y a tono con lo expresado, hoy les regalo a mis lectores está poesía, de varias que cociné “En el Anafe”. La he visto pasearse orgullosa por la región Caribe llevando el encanto de su sabor y su magia.

CALDERO VIEJO

Caldero, caldero viejo tan tiznado

Allí estás sobre el anafe colocado

Soportando sin clemencia el fuego ardiente

Ningún poeta hubiese imaginado

Que un caldero sin ser sofisticado

Llamará la atención a tanta gente.

Caldero famoso en el mercado

Tus orejas que están de lado y lado

Oyen las voces claras del tizón.

Si el anafe se encuentra ya apagado

Te dirá un borracho madrugado

Quiero buñuelo, tripita y patacón.

Caldero fuerte que mucho has batallado

En San Diego y todo el centro amurallado

Por la Popa, Pie del Cerro y Camellón

Alma de luchador y buen soldado.

Treinta mil carimañolas has fritado

Y aún tienes intacto el corazón.

Caldero de boca amplia sonreída

Marido de la olla tan querida

En trajines del amor eres primero,

Si son los golpes la juventud perdida

Si son los tiznes los rasgos de tu vida

Mil años durarás, Viejo Caldero.