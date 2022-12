“Estoy buscando América y temo no encontrarte. Sus huellas se han perdido entre la oscuridad. Estoy llamando América, pero no me respondes, te han desaparecido los que temen la verdad. Envueltos entre sombras negamos lo que es cierto”.

Este es un trozo de una de las joyas del cancionero popular latinoamericano interpretada por el cantautor panameño Rubén Blades, que expresa la realidad de una región asolada en sus doscientos años de vida republicana por clientelismo, patrimonialismo estatal, dictaduras, crisis del régimen presidencial y dos fases de populismo que no le han permitido respirar a plenitud y por ende adaptarse a la realidad internacional.

La vida política latinoamericana ha estado ligada a un pernicioso historial vinculado al clientelismo y el patrimonialismo estatal. Es un fenómeno que se manifiesta desde la época colonial, trasciende a la vida republicana y se mantiene hasta nuestros días, generando la personalización del poder que a su vez alimenta el ascenso al poder político de los movimientos populistas en dos marcadas etapas.

Un primer momento establecido entre 1930 y 1960, teniendo como protagonistas a Juan Domingo Perón, Lázaro Cárdenas, Rómulo Betancourt, Velasco Ibarra, Haya de la Torre, Ibáñez, Paz Estenssoro y Fidel Castro, considerado como un movimiento populista estatista radical. Un segundo estadio que inicia posterior a la caída de las dictaduras militares y consecuente entrada de la tercera ola de democratización. Esta segunda generación populista inicia con Fujimori en el Perú, se extiende hasta el nuevo y se prevé tenga su ocaso en el 2030.

Los gobernantes populistas llegan al poder carismáticamente, aprovechando el vacío institucional, vestidos de ropajes aparentes de izquierda y derecha. El movimiento populista latinoamericano se consolida en la medida de un sistema de partidos débil, un sistema electoral frágil y la debilidad endémica del Congreso, en un contexto de subterfugio del régimen presidencial.

Una característica muy común de las jefaturas de Estado populistas de la segunda generación, es la adjudicación de subsidios a zonas desposeídas. Mientras los populistas de la primera época se afianzaban en el movimiento obrero, los segundos se amparan en las barriadas míseras. Parece risible, independientemente del ropaje de izquierda o derecha, terminaron haciendo una imitación minimalista de la configuración de subsidio extremo de los hermanos Castro.

El peligroso círculo clientelismo-populismo se alimenta mutuamente con episodios de crisis presidenciales manifestadas en autogolpe, golpe legislativo, golpes militares y juicios políticos, los cuales ahondan la inestabilidad política de la región. Estas disfuncionalidades impregnan de un carácter autopoiético a la sociedad latinoamericana en su conjunto.