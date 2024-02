Bukele y sus maras (i)

La puesta en escena está deliberadamente llena de contrastes. Los machos agresivos y violentos ahora sometidos: las pieles pegadas, acoplados uno a otro, los torsos con las piernas abiertas, frentes humilladas con la espalda a la altura del romboide, emasculados y obligados a sentirse hasta el vaho y el sudor leve. Ellos, que parecen deformes por los tatuajes intimidatorios, están divinamente organizados en bóxers de blanco militar, uniformizados con sus posturas. Encima de ellos se yerguen los guardias vestidos de negro, con casco, protección antidisturbios, chaleco antibala, máscara, pistola automática y redundantes fusiles de largo alcance. La iluminación de las paredes deja sombras con formas definidas, el centro en cambio es difuso, pero como si fuera de día: una especie de catedral moderna. Alguien se ha inspirado en La Guerra de las Galaxias.

Entra Bukele: camiseta manga larga y bluejeans, con su barba impostadamente corta, mucho gel y el indicio de que alguna vez tuvo cola de caballo; no puede ocultar su estilo casual aprendido, su educación de privilegios. Mezcla el desparpajo con la inevitabilidad de sus acciones y un poco de victimización colectiva (lleva razón); luego se declara el predestinado de Dios.

En El Salvador han metido presos a más de 12.000 presuntos pandilleros de las maras: la Salvatrucha y las del Barrio 18. Amparados en un estado de excepción, recogieron a cuanto tatuado encontraban en la calle; es la única forma de reconocerlos. No importa si es campanero, sicario, despachador, lugarteniente, jíbaro, estafeta, cobrador, capo o simpatizante; todos están en la cárcel por igual, y muy pocos han sido declarados inocentes. No se distinguen por delito: todos están presos por pertenecer a las pandillas; no habrá sido difícil perfilarlos: su principal arma para intimidar es también su delación.

Por supuesto, los niveles de violencia han bajado casi a cero y ahora El Salvador es un milagro. Pero hay violaciones al debido proceso y la mayoría de los que liberan salen con evidentes signos de tortura y maltrato. Los testigos relatan castigos crueles, a veces sin razón, humillaciones como la de hacerles comer la comida del piso solo con la lengua y el castigo injustificado en celdas de aislamiento húmedas y estrechas.

Ahora en Colombia Bukele es un héroe, sobre todo en contraste con Petro y su desastrosa política de seguridad. Pero lo que nadie quiere ver es que, por más feos e intimidantes, por más violentos y malévolos que sean estos pandilleros, son personas, son individuos y son ciudadanos. Quiéralo o no Bukele, estos son sus connacionales y él está obligado a velar por ellos: es su representante. El Estado tiene que ser una institución que cuida hasta de los malos, y eso no es fácil ni trivial, pero es parte del contrato social.