En cuanto a la gestión y operatividad del Sistema General de Regalías (SGR) se dio un paso importante al reducir el número de los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD) de 1.152 a solo 8,6 regionales más el de Paz y el de CTeI. Las regiones le ganaron el pulso al Gobierno nacional en el Congreso en torno a la viabilización de los proyectos financiados con las regalías y a la secretaría técnica de los OCAD.

El Gobierno quiso arrogarse la competencia de la viabilización de los proyectos financiados con los recursos correspondientes a la Asignación para la Inversión Regional, pero se llegó a una solución de compromiso en la cual solo el 40% estaría sujeta a la viabilización por parte de los ministerios y departamentos administrativos y a la secretaría técnica del DNP. Aplica también este último caso cuando se involucren recursos de la Nación por la vía de la cofinanciación de proyectos o en aquellos casos en los que se comprometan vigencias futuras.

Inexplicablemente se mantuvo la facultad del Gobierno para presentar proyectos a este OCAD con cargo a dichos recursos, que son de las regiones, solo que ahora lo podrá hacer “previo acuerdo con las entidades territoriales”. De resto, serán las entidades territoriales, así como los pueblos indígenas, las comunidades negras, afros, raizales y palenqueras, las que en ejercicio de la autonomía territorial consagrada en la Constitución, las que priorizarán y viabilizarán sus proyectos de inversión y ejercerán la secretaría técnica de los OCAD regionales a la hora de tramitar los proyectos a financiar con el 60% de la Asignación para la Inversión Regional.

El Acto legislativo 05 de 2019 y la Ley que lo reglamenta se estrenará con el Presupuesto 2021 – 2022. El proyecto de Presupuesto está aforado en $15.4 billones de ingresos corrientes, inferior al del bienio anterior en un 16.8%, aunque resulta demasiado optimista a la luz de las proyecciones de la producción de hidrocarburos y carbón que contribuyen con el 80% de las regalías, así como las previsiones de sus precios internacionales que tienden a la baja.

Y no lo decimos a humo de paja, es que entre las previsiones del Marco Fiscal de Mediano Plazo, que sirve de referencia del Presupuesto General de la Nación y del SGR, se contempla un precio promedio del crudo, que contribuye con el 76% de las regalías, para el año entrante de US $50.2 el barril y US 59 para el 2022, cuando parte del promedio estimado para este año de US $36.8 y la tendencia es hacia la baja y no al alza. Huelga decir que la inversión de las regalías, que representan el 0.8% del PIB, está llamada a darle un gran impulso a la reactivación, habida cuenta que la misma contribuye con un punto porcentual del PIB nacional.