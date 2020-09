¿Qué ocurre cuando los demócratas y los republicanos se ponen de acuerdo en algo? Colombia. En nuestra narrativa interna, este chiste de Washington no tiene mucha gracia, pero en EEUU, Plan Colombia es la intervención más exitosa desde el Plan Marshall. Todavía recogemos dividendos de la estrategia diplomática diseñada por Luis Alberto Moreno. Aunque Trump simplificó nuevamente la relación al dato de hectáreas de coca, Colombia es bien recibida.

Las elecciones en EEUU hay que verlas de manera integral. Allá el Congreso determina el presupuesto y afecta la estrategia internacional, acertarle al presidente no es suficiente. Lamentable apartarse de una exitosa tradición bipartidista, torpe hacerlo para ganar, inexplicable voltearse para perder. En EEUU no hay una campaña nacional, el que gana un Estado recibe todos sus votos. Hay que estar pendientes de los competitivos que usualmente son once, pero que en este ciclo se prevé 15. En 2016, las placas tectónicas de EEUU temblaron. Trump enfatizó los antiguos estados industriales, atacó los inmigrantes y el libre comercio. Como Nixon con su estrategia sureña, el medio-oeste dio giro republicano. El tono anti-chavista de Trump conquistó a los latinos de Florida que le dieron su victoria. En paralelo, la creciente población urbana está reconvirtiendo el sur nuevamente a demócrata, los latinos mexicanos están transformando la frontera. Si Texas se vuelve competitivo, realinearía mayorías por 25 años, ya Arizona lo es.

Dado el crecimiento negativo de 32,9%, manejo de Covid, y las protestas raciales, el mercado de coberturas del Iowa Electronic Market (IEM) estima el chance de victoria de Biden en 71%, en la encuesta de encuestas Biden gana por 6,8%. Aunque en política 5 semanas son una eternidad y se viene apretando, no es sabio meterse en la política de ellos. Los demócratas van a sostener su mayoría en Cámara y aumentar curules en el Senado. Esta realidad es la que impacta a Colombia.

Quien controle el Sub-comité de Estado y Operaciones Extranjeras en apropiaciones, maneja la ayuda de Colombia. Hoy la Cámara es demócrata y el Senado republicano, Colombia es la piedra angular del hemisferio occidental. Lo probable es que el responsable de Colombia si gana Biden sea colombiano, Juan González, y si gana Trump, Carlos Trujillo, amigo de Colombia. Nos protege el bipartidismo. Eso si, aunque recibimos la mayor cooperación de las Américas, alcanzamos a ser terceros en el mundo, hoy somos novenos. A pesar del consenso, hemos venido perdiendo relevancia. Esta relación requiere una nueva historia.

Pase lo que pase, la animosidad contra China va a ser la herencia de Trump. En materia de comercio, China ya supera a EEUU en 5 de 9 países en Suramérica. En Colombia, tanto metro como regiotram son construidos por empresas chinas. Si EEUU no usa su músculo financiero, lo mismo pasará con 5G.