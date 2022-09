Basta de matoneo (3)

La falta de garantías para hacer agricultura en Colombia ha sido la responsable de la baja producción de cultivos de ciclo corto como los cereales y el algodón. He visto, por ejemplo, cómo en los últimos 40 años, el cultivo de algodón cayó en un 96%. Lejos están las épocas de los grandes algodonales en nuestra Costa Caribe.

La apertura económica de los años 90 puso en evidencia la fragilidad de nuestro sector agropecuario frente a países que son más eficientes y subsidian fuertemente a sus agricultores. Al mismo tiempo, entidades como el IDEMA que certificaba la compra de algunos productos de ciclo corto como el arroz y maíz a precio garantizado, fue liquidado dejando a los agricultores sin ninguna protección frente los intermediarios que cometen toda clase de abusos.

Dicho lo anterior, el lector puede entender la razón de la ganadería en Colombia. El ganado se logra sacar al mercado caminando si la trocha está intransitable; si no llueve, se puede trasladar en trashumancia a las vegas de los ríos donde encuentra pasto o si se adelgaza después se recupera; si llueve demasiado sufre, pero luego se recobra. Es con la ganadería que los propietarios de fincas encontraron seguridad económica y por ello es que hay tanta tierra dedicada a esta explotación.

Colombia tiene el hato bovino No 11 en el mundo y el No 4 en América Latina. ¡Somos una potencia mundial en ganadería! Además tenemos la cultura ganadera que se necesita, las tierras y el agua necesarias para desarrollarla de manera eficiente y todo el mercado mundial que necesita de proteína animal y que está dispuesto a comprarnos toda la producción. Lo que produce el campo en Colombia es un fiel reflejo de nuestras posibilidades y el resultado de lo que los gobiernos han hecho por décadas en el campo. No entiendo entonces el desprecio del nuevo régimen por los que nos hemos dedicado a esta actividad noble pues no somos culpables de que no haya suficiente maíz o soya. No hemos hecho nada diferente a trabajar contra viento y marea con las realidades que nuestro entorno ofrece.

El nuevo gobierno, en vez de matonearnos y promover con su indiferencia las invasiones de predios productivos y adquiridos legalmente, debería dedicarse a ofrecernos las condiciones necesarias para cambiar de actividad y mejorar el ingreso. Si la decisión es hacer reforma agraria con tierras ganaderas, que lo haga con justicia y sin atropellos; es lo mínimo que le pedimos a un presidente que juró, el día de su posesión, acatar la Constitución y las leyes y dentro de ellas está el respeto a la propiedad privada adquirida con el esfuerzo y trabajo honesto de varias generaciones.