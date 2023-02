Las banderas son uno de los objetos más peligrosos que existen en este mundo. Mucho más daño hace una bandera que un misil. Porque el misil mata a unos cuantos y se acabó, pero la bandera puede llevar a matar a millones y, aunque pasen los siglos, nunca se acaba la matanza. Lo anterior a cuento de la imagen de la semana pasada: la Plaza de Armas de la Casa de Nariño cubierta por enormes banderas de Colombia. Me asustó la imagen, lo reconozco. Siempre he tenido la sensación de que cuando se inflama el patriotismo, se apaga el cerebro. Es algo muy platónico: cuando el alma de plata (alojada en el pecho y propia de los guerreros) se infla, el alma de oro (alojada en la cabeza y propia de los sabios) se desinfla.

Viendo al presidente asomado a un balcón, envuelto en más banderas que días tiene un calendario, uno piensa, si no escucha lo que el prócer está diciendo, que llama a la batalla, al combate, a la guerra contra todo aquel que no se identifique con esa bandera. Y, dado que él, al cubrir su casa con decenas de ellas, acaba de apropiársela, el enemigo de la bandera será cualquiera que no le apoye a él, que no le obedezca, que no le dé la razón en todo o, simplemente, que se atreva a llevarle la contraria o a pensar de otro modo.

Nada bueno sale de sacar la bandera a pasear como si fuera algo más que lo que es: un trapo. Sí, un trapo. Las banderas son trapos. La de mi país, España, también. Todas lo son. Telas de colorines, generalmente inventadas en algún momento del pasado para lanzarnos a la guerra contra el vecino, o que, a lo sumo, representan al tipo o a la familia del tipo que nos lanzaba a la guerra contra el vecino.

Lo que nos debe unir a las personas civilizadas no es un textil, sino unos valores. Principios. Concepciones comunes acerca de cómo debe ser nuestra convivencia y el mundo que compartimos. Esos valores, para mí y creo que para cualquiera sensato, son los democráticos y los valores democráticos no están en banderas, sino en libritos, las Constituciones. Constituciones que hablan de libertad, de igualdad, de dignidad humana. Constituciones que no gritan, como sí lo hacen los políticos asomados a los balcones (¿alguien que necesite gritar para defender sus ideas tiene ideas dignas de ser defendidas?).

Ojalá llegue el día en que nos identifiquemos no con trapos, sino con cosas racionales como los derechos, las libertades, los ideales de respeto, tolerancia y vida civilizada en común.