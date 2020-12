He tenido la fortuna de ser amigo de Rafael Ballestas, participar de sus tertulias, leer sus libros y deleitarme con la aguda expresión de su inteligencia. Varias veces departí en el restaurante de Divo Cavicholi donde era fascinante oírlo contar anécdotas. Y es que la madurez despierta la necesidad de recordar lo pasado. Ballestas tiene la virtud de saberlo hacer en forma hablada y escrita. Recuerdo oírlo contar que el abogado Salustiano Fortich era famoso por ser el primer cartagenero en iniciar las fiestas de noviembre. Según cuentan, Salustio se preparaba desde Semana Santa guardando licor y escribiendo una agenda rica en visitas y parrandas. Por motivos excepcionales, los alcaldes al terminar las fiestas las podían prorrogar. Decía Ballestas, que siendo alcalde al leer el decreto del bando que daba inicio a las festividades, una voz retumbó en el Salón Vicente Martínez Martelo: “¡Prórroga! ¡Prórroga!”. Cuando levantó la mirada, observó a Salustiano, quien antes de comenzar las fiestas ya estaba pidiendo su ampliación.

Una vez vimos a Ballestas sortear donde Divo un difícil momento al llegar un estrafalario personaje desconocido para todos. Pedía el menú de manera grotesca y se ufanaba de ser millonario, pues según él, se había ganado la lotería. Divo furioso quería botarlo, pero Ballestas como gran componedor lo invitó a su mesa. El millonario quería meter la cucharada en todo momento, pero cuando la charla sobre derecho constitucional alcanzó dimensiones profundas y los ejemplos filosóficos de Ballestas tomaron cuerpo, el millonario se levantó de la silla, pidió su cuenta y exclamó: “Me voy pa’ cipote mondongo”.

Cuando el nuevo rico tiró la puerta todos celebraron. Divo puso una botella de “Chianti” sobre la mesa, diciendo: “Esta corre por cuenta de la casa. Grazie Ballestas docttore in giurisprudenza”. Cuando vuelvan las tertulias le ruego a Rafa Ballestas me invite. Le recordaré a Álvaro Llamas. Quiero rememorar los tiempos del bautizo de la hija de Divo, Safo Mercedes Alejandra Gabriela, aquella noche de luna llena en las románticas playas del Laguito. También el bello espectáculo cuando brindaban sus padrinos: Gabo, Mercedes y Obregón, por su vida y prosperidad. Reírnos hasta el cansancio del gracioso episodio de las conchudas jubiladas y encopetadas jugadoras de naipes que expulsó Divo del restaurante por no consumir ni un tinto, atreviéndose una de ellas a amenazarlo con contarle a su fiestero hijo abogado. A lo que Divo respondió: “Primero dígale a su hijo que me venga a pagar el vale que me firmó hace dos años”. El célebre deudor pidió varias veces prórroga, pero Ballestas lo obligó a pagar.