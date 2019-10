Ayúdenos, nos lo merecemos

El primero de enero del 2020 Cartagena estrenará alcalde, un alcalde elegido por la voluntad de más de 113.000 personas que votaron a conciencia, cansadas de la inestabilidad reinante en los últimos años en el Palacio de la Aduana y que nos había llevado a tener un sinnúmero de alcaldes en los últimos cuatro años.

Quiero felicitar al señor William Dau Chamatt por su triunfo y decirle además que todos los habitantes de la ciudad estamos muy esperanzados en que estos sean cuatro años de buen gobierno, de progreso y sobre todo de estabilidad.

Sabemos además que el nuevo alcalde no la tendrá fácil, Cartagena es una ciudad compleja, con unas oportunidades enormes para mejorar y que requiere mucha dedicación, entrega y sobre todo mucha voluntad para hacer que las cosas salgan adelante.

Quizás uno de los sectores más críticos y que requerirá de mucha atención por parte del nuevo alcalde y de su equipo de gobierno es el de la salud.

Cartagena tiene desde hace muchos años una crisis en el sector salud que cada vez se hace más evidente.

Si miramos la red primaria de atención esta es deficitaria, la infraestructura no es la adecuada, las coberturas no son las esperadas y existen un sinnúmero de centros de atención trabajando a media marcha, subutilizados o simplemente cerrados. El número de médicos, enfermeras y personal para atender a la población pareciera ser insuficiente y los cartageneros tienen necesidad de tener servicios básicos de atención dignos y eficientes.

Si miramos la red hospitalaria, nuestra ciudad tiene desde hace muchos años un déficit de camas importante, en Cartagena no hay una adecuada oferta de servicios y los que hay no alcanzan a suplir la necesidad de la población. Los tres hospitales que históricamente han atendido a la población pobre y vulnerable de la ciudad y la región: el Hospital Universitario del Caribe, la Maternidad Rafael Calvo y la Casa del Niño, a diario se enfrentan a la crisis que vive el sector salud asociada a la falta de recursos, al no pago de los servicios prestados por parte de algunas EPS y a toda la problemática que en el país genera un sistema de salud que no termina de estabilizarse y que durante el último año ha tenido un gran número de cambios.

Sin decir que de estos tres hospitales uno es más importante que el otro, nos preocupa mucho la Casa del Niño, el único hospital infantil de la costa y el que quizás tiene la mejor oferta de servicios pediátricos de la ciudad y la región. Este hospital Sr. Dau merece toda su atención, no solo porque soluciona la gran mayoría de los problemas asociados a la salud de la infancia y adolescencia más pobre y vulnerable del Corralito de Piedra, sino porque requiere de toda su colaboración para poder seguir funcionando.

Es además señor alcalde, el hospital que le ha hecho frente a los problemas relacionados con la infancia proveniente de Venezuela y a quien el Distrito de Cartagena le debe millones de pesos producto de las atenciones que se han hecho desde el 2017 a esta población.

Fueron más de 130.000 infantes los atendidos en la Casa del Niño durante el 2018, muchos de ellos pertenecientes a programas de alta complejidad como Cáncer, Cirugía Cardiaca, Nefrología, Neurocirugía o Infectología. Y también Sr. alcalde fueron cerca de 350 niños, niñas y adolescentes atendidos por abuso sexual durante el 2018 y más de mil los atendidos desde el 2014.

Señor Dau, la red hospitalaria y el sector salud necesita su ayuda. La Casa del Niño, la Maternidad Rafael Calvo y el Hospital Universitario necesitan que el Distrito de Cartagena trabaje de la mano con ellos para lograr las condiciones y los servicios de salud que merecen los cartageneros.

Usted tiene la oportunidad histórica de cambiar durante sus años de gobierno las condiciones de salud de la ciudad que lo eligió para que la gobernara. Sabemos que no nos va a fallar, ayúdenos que los cartageneros lo merecemos.