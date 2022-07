¡Ay, Dios mío! fue el lamento que brotó de lo más profundo del ser de un anciano nonagenario en una de las seccionales de una EPS de esta ciudad, ante tanto ir y venir, subir y bajar, sin ofrecer una solución a su situación. Y ese mismo lamento, no dudo que brota del corazón y los labios de millones de colombianos ante la forma tan inhumana como se está manejando el asunto de la salud y su preservación en este país. Ante tanta indolencia que se percibe en el personal que conforma las llamadas empresas de atención en salud, no queda más que Dios porque cada día, el asunto de la prevención, la curación y las terapias que urgen, parecen ser un asunto de empresa que busca el máximo de beneficio con el mínimo de inversión y esfuerzo, en el mínimo de tiempo posible, clásico principio de la economía capitalista y voraz.

Y si a los pobres y menos pobres solo nos queda Dios, esto tiene su razón de ser en la actividad sanadora de Jesús que pasó haciendo el bien curando a los enfermos, paralíticos, ciegos, leprosos, endemoniados y toda dolencia (Mc. 1,32-34). Señal del sentido y el valor de la acción que sana, que previene la enfermedad y asume su misterio de ruptura de la unidad subjetiva, cuando por un lado va nuestro pensamiento y nuestro ser y por el otro nuestro cuerpo en sus degradaciones y falencias.

La enfermedad y su sentido no son ajenas a la experiencia religiosa cristiana, el asunto de la salud no es cuestión de mercado y de empresa, sino del hecho mayor de la condición humana y sus límites. De allí que, urge la necesidad de recuperar el respeto por el enfermo, la misericordia que no es lástima sino capacidad de acompañar al otro y a la otra en su impotencia y su fragilidad. No puede ser cristiana una actitud despótica y displicente ante el paciente, por parte de quienes eluden su mirada y su atención a lo que dice o reclama, para fundirse en el tecleo de un computador sin escuchar todos los interrogantes y ansiedades que vienen a borbotones al pensamiento del anciano, el joven o el niño enfermos.

Quienes queremos vivir la fe y asumir la propuesta de Jesús, estamos llamados a salir de la consideración de los procesos de salud como dinámica empresarial, a la recuperación del sentido ministerial, es decir, de servidores de la vida, de médicos, paraclínicos y administrativos de las instituciones. Que se autocomprendan como servidores de la preservación de la vida de sus hermanos en virtud y en testimonio de servicio, desde la ternura, la compasión y la solidaridad, por ser seguidores del Hijo eterno de Dios Padre, Jesucristo, el Señor, camino, verdad y vida. Si un día en el país, esto llegara a ser realidad, podremos decir como los testigos que vieron al paralítico levantarse: “Jamás vimos cosa parecida” (Mc 2,12) Y los ancianos no lamentarán.

Teólogo y religioso Salvatoriano.