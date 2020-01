Las cifras que Avianca presentó en el segundo trimestre del 2019 despertaron justificadamente un gran nerviosismo entre sus accionistas a los que la aerolínea tranquilizó alegando que el plan de reperfilamiento de la deuda se estaba cumpliendo. En los libros las cifras iban mal y en la operación también; hacía meses venían cambiando los horarios de vuelos proponiéndoles canjes a los viajeros por rutas catastróficas y con esperas eternas en ciudades alternas a su destino final.

No es un secreto que con Avianca los pasajeros siempre llevan la de perder. Es imposible cambiar tiquetes sin pagar multas, los valores son exorbitantes, redujeron el número de maletas por viajero, adelantan y atrasan horarios fácilmente y limitaron sus rutas internacionales. Sin embargo, cuando se trata de ellos, hacen cambios caprichosos que sus clientes deben negociar con call centers, con personas con instrucciones específicas e inflexibles. Nada parece facilitarle la vida al pasajero.

Adrián Neuhauser, vicepresidente de la aerolínea, aseguró que pese a que el “default” estaba declarado, su crisis de caja no afectaba para nada las operaciones y que habían redoblado sus esfuerzos por mantener la eficiencia sin tener impacto en los pasajeros. Las quejas no decían lo mismo; son muchas y constantes las clamas por problemas de retraso, cancelación, overbooking o extravío de maletas. Sus pérdidas netas que sumaban 31,9 millones hacía un año, en septiembre ascendían a 475,9 millones de dólares. Era imposible que eso no se reflejara en la operación diaria y que el pasajero del común no terminara pagando los platos rotos. Vendieron 24 aviones disminuyendo su flota para afrontar sus obligaciones financieras. Ya esta acción iba en detrimento de rutas y servicio a bordo.

Su salida del recorrido Miami-Cartagena solo es atribuible a ellos mismos. Cancelar el vuelo a la ciudad más turística de Colombia no tiene explicación alguna y va contra sus intereses y los del turismo local. Este es un golpe bajo a nuestra economía y al gremio que se verá afectado por el cierre de este trayecto directo desde USA. El cambio del horario en su vuelo ya era una talanquera para hacer trasbordos a ciudades internas de EE. UU. Sin embargo, las autoridades locales no hicieron nada. Una vez más nos ganó Barranquilla cuyo alcalde voló a pedirle a Avianca que cambiara el horario inconveniente en que habían puesto el vuelo de salida de su ciudad. Algo parecido deberemos hacer ahora los cartageneros. Ni el alcalde, ni Corpoturismo pueden quedarse quietos.

Llegó la hora de buscar más compañías que cubran las necesidades de los colombianos, y de turistas extranjeros que quieran visitar Cartagena. No podemos vendernos como ciudad turística si llegar acá implica múltiples vuelos que encarezcan el viaje. Nuestra vocación merece alternativas de todo precio para satisfacer la demanda. No podemos cruzar los brazos.