Hay una frase legendaria y anónima que describe (y hasta resume) una de los mayores fiascos en las predicciones que muchos teníamos con la aparición de la web y su supuesto impacto en el desarrollo de la humanidad, y que dice: “¿Se acuerdan cuando se pensaba (antes de la existencia del internet) que la causa de la estupidez colectiva era la falta de acceso a la información? Bueno... pues no era eso”.

Y he querido traer la anterior cita a colación, casualmente para hacer referencia a las nefastas experiencias que hemos tenido en Latinoamérica con las políticas económicas del socialismo del siglo XXI (todas documentadas y analizadas entre miles de documentos en la web), y que en Colombia queremos aplicar con lujo de detalles, pese a toda la evidencia empírica que tenemos en países como Cuba, Nicaragua, Venezuela, Argentina o Bolivia. Es decir, si sabíamos que esas políticas han sido una m... ¿por qué elegimos a alguien para traerlas acá? ¿Cuál era el sentido? ¿Autoflagelación? ¿Ingenuidad? ¿Fanatismo? ¿Resentimiento?

¿Es que nadie sabe cómo viven en Cuba y la lucha diaria de sus habitantes para abandonar la isla? ¿Es que nadie aprendió de los millones de venezolanos que se vinieron a vivir a Colombia? ¿Es que nadie leyó las noticias sobre las políticas económicas de Argentina, el saqueo de los Kirchner y la quiebra de esa nación?

Es que la fórmula del socialismo radical siempre es la misma: subir los impuestos exponencialmente, atacar al empresariado, incrementar desenfrenadamente el gasto público, desfinanciar el presupuesto, incrementar el tamaño del Estado con fines políticos... ¿Y el resultado? Cae la inversión, decrece la economía, aumenta el desempleo, sube la inflación, se empobrece la gente, se quiebran los países y se dispara la emigración.

Y luego se llaman “progresistas”. ¿Cómo pueden ser tan farsantes? Si lo único que ha “progresado” en los países donde gobiernan es la miseria. ¿Acaso no saben que los Kirchner se dilapidaron los US$30.000 millones de las pensiones privadas y en Colombia quieren hacer lo mismo? ¿Acaso no saben cómo funciona la salud pública de los países socialistas y en Colombia quieren hacer lo mismo? ¿Acaso no saben cómo quebraron a PDVSA en Venezuela y acá quieren asociarnos con ella? ¿Acaso no saben que los peores salarios mínimos de la región están en Venezuela, Cuba, Haití, Nicaragua y Argentina?

Como diría Gloria Álvarez, “ningún latino aprende en socialismo ajeno, todos quieren su tajada de miseria para entender que esta fórmula hambreadora no funciona...”