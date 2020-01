Excelente el artículo publicado en días pasados ‘Autocrítica o Inexorable Declive’, de Rafael Nieto Loaiza. Lo dice todo. O casi todo.

Yo le añadiría, además de los 12 puntos que Nieto señala como causantes de la derrota sufrida el domingo anterior, otros que creo que son motivo de cierta desilusión que hay en el Centro Democrático: 1) Seguir reconociendo el tal acuerdo Farc-Santos, por miedo, o por “ánimo conciliador” o por no sé qué, si ese acuerdo nunca nació a la vida jurídica porque nosotros, el pueblo, le dijimos NO en legítimo plebiscito. Y encima, seguir hablando de “adecuaciones” “implementaciones” y otras cosas que no proceden, precisamente por la ilegitimidad de la causa. El país llora desde el día que nos robaron el plebiscito; sin embargo, seguimos ladrándole a la luna. 2) No llamar a responder a Santos y a muchos de sus colaboradores, echando mano de las herramientas legales que sean necesarias para que el mundo sepa lo que nos ha dejado su gobierno: ruina económica, inseguridad, violencia, muerte, corrupción y tantas desgracias más que ahora comienzan a verse. 3) No combatir decididamente el germen de todos los males: el narcotráfico, haciendo uso del ejercicio legítimo de la autoridad, comenzando por asperjar con Glifosato las más de 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos, usando toda la fuerza del Estado contra los criminales, estén donde estén, porque a lo que más temen nuestros bandidos es al Glifosato asperjado a discreción y pienso que sin esperar ‘directrices’ innecesarias. Este es un asunto puramente administrativo y de seguridad nacional. Las masacres cada día se incrementan por esa causa. No es tiempo de esperar ‘opiniones’ inútiles. Claro que para esta, como para otras importantes decisiones de Estado, se requieren agallas y creo que Duque las tiene.

Que nadie se engañe, seguimos del lado de nuestro presidente Duque, lo elegimos y lo rodeamos; ni sueñen los forajidos que lo hemos abandonando. Le insistimos, sí, y muy respetuosamente, que corrija el rumbo en esta materia. De lo contrario, parodiando a Acevedo y Gómez, ved los incendios, las cadenas y las Venezuelas que nos esperan...!

PS: Felicitaciones, Billy Dau. Quienes te conocemos, hayamos o no votado por ti, sabemos que clase persona eres y sabemos que tienes suficiente inteligencia y preparación. Sé prudente. Y ojo con los malandrines, pues a muchos no los podrás identificar y tratarán de colarse, si no es que ya se te han colado algunos entre los ‘consejeros’ que supongo ahora se te acercan por todos lados. Mucho ojo. Rodéate de gente buena, honesta y competente, que la hay, incluso en la orilla opuesta. Dios te ayude.