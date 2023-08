Autoconozcámonos

Evocando a Sócrates, me llega aquella famosa máxima al parecer de su autoría, según los diálogos de Platón, que dice: conócete a ti mismo. También puede ser rescatable lo que diría Anthony De Melo SJ en su obra Autoliberación interior, en cuanto a que los seres humanos no tenemos conciencia de nuestros defectos o errores, pese a que pudiéremos tener información de ellos. Por ejemplo, sabemos y tenemos información de que el tabaco hace daño para la salud, no obstante hay fumadores. Eso quiere decir, según De Melo, que no tenemos conciencia del problema, solo una mera ilustración sobre el mismo. Entonces, una forma eficaz de superar nuestras dificultades como individuos, consistiría en tomar conciencia de nuestro ser para poder trascender. Sin embargo, evidentemente no es una tarea sencilla, y por el contrario, ardua.

Si llevamos esta reflexión a nivel macro, es decir, contextualizándola en la ciudad de Cartagena, podemos decir en grado de certeza que en general la ciudad conoce sus problemas. Es decir, está diagnosticada, y tenemos información relevante sobre todo aquello que nos aqueja en el diario vivir.

De hecho, podríamos derrochar espacio enlistando las innumerables vicisitudes que padecemos en la ciudad, la que todos decimos querer, pero a la que poco aportamos. Miremos por ejemplo, solo por mencionar algo, la falta de educación vial cuando afrontamos giros prohibidos, parqueos en plena avenida de vehículos que obstruyen el tráfico, conductores en contravía, entre muchos otros aspectos. Qué decir también del déficit cualitativo y cuantitativo de vías, o de los alarmantes niveles de pobreza monetaria sin una política pública clara que la combata. Obviamente hay mucho más sobre lo que podríamos seguir cavilando.

Ahora bien, esto lo comento, porque en estos momentos de agitación electoral, llueven propuestas, que muchas podrían ser útiles para la ciudad. Empero, si no tomamos conciencia colectiva de lo que somos, si no nos conocemos a nosotros mismos, continuaremos en este círculo vicioso que con el pasar de los años, profundiza el caos en que vivimos y del que pareciera existe una atmósfera de conformismo.

Lo que propongo pues, como un simple ciudadano con derecho a expresar su opinión, es lograr la meta colectiva que nos saque de este entorno de postración en el que estamos sometidos por culpa de los antivalores. ¿Cómo se logra esa meta colectiva? La respuesta la ofrece el cambio individual. No puede tener éxito un proyecto colectivo, si los individuos no cambiamos o transformamos nuestra conciencia. Si creemos que lo que nos determina como individuos son las realidades externas y depositamos la fe en repetidas propuestas vendedoras de ilusiones, todo quedará en lo de siempre, es decir, en anhelos con venideras decepciones. Terminamos entonces, viviendo como autómatas, alienados, y sin rumbo claro, donde cada quien tira para el lado de su zona de confort.

Esta reflexión conduce a concluir que la educación ciudadana puede rescatarnos del secuestro de los antivalores. Por ello, si logramos transformar nuestra conciencia, modificar nuestra educación, si pensamos en el bien general más que en el individual, si alcanzamos ser mejores personas, de forma automática elegiremos mejores gobernantes. Ellos simplemente son el reflejo de lo que somos. Cuando critiques a un gobernante, revisa tu conciencia, seguro encontrarás muchas coincidencias. Me atrevo a decir además, que una sociedad vive mejor que otra, porque sus individuos son mejores. El Cartagenero tiene un gran potencial, pero lo viene desperdiciando y derrochando. Nunca es tarde para desechar el egoísmo, la envidia y la maledicencia.

Docente Universitario

Especialista en Derecho Administrativo

Magister en Derecho Económico

Doctor en Derecho