Atrapado sin salida

No se trata de la película basada en un libro de Ken Kesey y que forma parte de las tres únicas películas que han obtenido los 5 premios Óscar, pero no me referiré a Patrick McMurphy (Jack Nicholson) y sus compañeros de sanatorio, sino al cartagenero que hoy obtiene los primeros puestos en el país con mayores asesinatos, mayor pobreza monetaria, más desempleo formal, más bachilleres sin poder continuar, más exclusión de la mujer y más rutas de servicios públicos sin cubrir, el cúmulo de gobernantes escogidos por apariencia y la provisionalidad de otros a través de los años nos han llevado un viaje a través de la rutina y la desesperación.

Pero hay una solución, escoger un hombre o mujer con experiencia pública, zapatero a su zapato, la excusa de la corrupción no es para todos, no puede vetar a personas preparadas que sepan aprovechar la condición turística del territorio como oportunidad para que se ejecuten más de 20 APP que sin perder la participación de la mano de obra local y vinculación de los estratos 1-2-3 reactivarían la economía, ejemplos administración de parques naturales y temáticos, construcción de marinas, manejo de La Popa, explotación de juegos náuticos de las ciénagas, recinto de ferias, central de abastos, rutas de manglares, acuabús, construcción y adecuación de las intersecciones viales, parqueaderos aéreos y subterráneos, teleférico, fortalecimiento del acuario, vivario Pontezuela, aviario nacional en Barú y la concesión o venta del Colegio Mayor para generar una infraestructura que pueda albergar 5000 estudiantes con perfil técnico adecuado a la economía del territorio.

Ser un ciudadano funcional nos obliga a no emitir suposiciones sin constancias y convertirse en un ser cizañero para eliminar y obtener ventajas para nuestros intereses, lo cual nos llevará a comportarnos como los trabajadores del manicomio que terminaron por someter y enloquecer a sus internos sin sanarlos.

Cartagena requiere una transformación buscada dentro de cada uno de nosotros, empecemos por proponer soluciones y dejar algarabías si no te consta, apoyemos inversiones justas que no atenten contra el medioambiente. Hoy recomendaría a la administración sentar su restructuración solo en Planeación y Hacienda para que les permita elevar sus recaudos y planificar para invertir más y mejor en macroproyectos y planes maestros que no sean modificados al capricho del alcalde de turno y esperar que el Gobierno nacional defina su estructura de gobierno para actuar en consonancia.