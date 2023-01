Aseo e higiene en lo público

Al igual que ocurre con las basuras, la ciudad es escenario permanente de desaseo y malas prácticas higiénicas. En mi rutina, casi a diario soy testigo de salones de clase y pasillos con empaques de dulces, bolsas, restos de tajalápiz, vasos y botellas, por mencionar los residuos más comunes. A lo anterior sumamos estudiantes, incluyendo los de medicina, con los pies sobre las sillas, escritorios o bancas, como si nunca hubiesen leído o escuchado que nuestras calles están inundadas de aguas residuales con millones de patógenos los cuales transportamos en los zapatos. Tampoco, al parecer, jamás han visto burbujear una alcantarilla en todos los barrios de esta particular aldea.

A propósito de los líos acarreados en la contratación de aseo para colegios públicos, pienso la conveniencia de experimentar una práctica en la solución al problema, involucrando tanto a estudiantes, profesores, como directivos. Propongo que, al menos una o dos veces por semana, el aseo de las instituciones, incluyendo las universidades, esté a cargo de quienes las usan. En las décadas que llevo viendo lo mismo, intentando cambiar un poco la mentalidad del estudiante de universidad pública, no he visto avances significativos, tal vez la pedagogía equivocada, o mal profesor, pero la práctica de lo mugroso continúa.

La cuestión es que, si los ocupantes de los espacios de trabajo mantienen aseo e higiene en su segunda casa, será un poco más difícil ensuciarla, o hacer mal uso de la misma. Esto podría extrapolarse inclusive a los padres de familia, y allí habría una ganancia adicional, dado que una buena parte de los alumnos no ven a la universidad como un lugar diferente, un sitio impoluto a cuidar, sino como una extensión a sus barriadas, en donde el desaseo hace parte de lo cotidiano.

También hay que insistir en la higiene en los establecimientos usados por el público. Dos ejemplos. Apenas ayer, en una galleta comprada en una panadería cerca al lugar donde trabajo, segundos antes de llevarla a la boca descubrí una cucaracha pegada y pataleando desesperada sobre la superficie inferior de dicho alimento. No me imagino lo experimentado por los cientos de usuarios que compran pan y gaseosa como corrientazo en ese lugar. En la misma línea, en una estación de gasolina cercana al aeropuerto, los baños permanecen inundados de orina y con aspecto interno deprimente. Si a estas situaciones no les prestamos atención, de nada servirán los programas de salud del distrito. Ojalá el Dadis verifique con frecuencia el estado sanitario de los locales comerciales y realice las intervenciones necesarias para garantizar un ambiente saludable a los ciudadanos.