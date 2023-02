Arte y responsabilidad

Cada lapso preelectoral surgen apoyos al sector cultural, desde las candidaturas, cuya pompa no trasciende los comicios. Remuerde la ligereza con que se sopesa el Arte, la informalidad con que se faculta invocar a los artistas y manosear sus aportes. Existe un consenso de que los logros culturales solo son posibles a través de la política, por lo que impera escrutar alternativas para su consecución.

¿No hay otra vía que el servilismo anacrónico, la adhesión coercitiva al nepotismo más descarado, las dilatadas concesiones del Arte a fines proselitistas con fecha de caducidad? ¿Acaso no desvirtúa tal costumbre el Arte mismo, su concepto y pertinencia? ¿Acaso la política ha establecido fuera de toda duda su validez, eficacia o idoneidad como herramienta social a través de los siglos, como sí lo ha hecho el Arte? ¿No ha sido precisamente la política la excusa perfecta para tanta inequidad, guerra y corrupción en el mundo, y cuándo el Arte? ¿Por qué permanecer estancados en comportamientos que consolidan el anverso de la democracia? ¿Desde cuándo es benéfico para la sociedad mitigar, maniatar y limitar la expresión artística? ¿No ha sido aquel un rasgo característico de los regímenes más cruentos y autocráticos de la historia?

La ineluctabilidad del juego político ha convertido a muchos artistas en títeres de las circunstancias del momento con tal de evitar el abandono, que es la condición más frecuente del artista en Cartagena, o peor aún. No es cuestión aquí de señalar culpables sino de considerar causales, deduciéndose una responsabilidad compartida: esta no solo recae en potenciales mecenas y gobiernos que no concretan apoyos así deban hacerlo, sino que también los artistas somos responsables de lo que le ocurra al Arte. De hecho, para ser sus guardianes poco lo hemos protegido de la desertificación imaginativa y de la indigencia cultural que hoy nos acechan.

Todo acto artístico tiene un peso inherente. Cuidémonos de ejercer el Arte sin considerar sus consecuencias. Si no tiene efecto, no tiene sentido. Hacer Arte desde luego no es de todos, pero sus frutos sí son para todos, así no todos sepan nombrar lo que al cabo les nutre. La responsabilidad artística va más allá de la técnica, del comercio y del compromiso gremial: por los tiempos que corren, si una obra no transgrede de algún modo para mejorarnos, sencillamente no debería existir el esfuerzo de su concepción ni mucho menos el de su uso. Deberíamos comprometernos a construir un mundo que prescindiera de un Franco para valorar a un Lorca, de un Stalin para un Shostakovich o de un Pinochet para un Jara. Miremos a nuestro alrededor y tengamos la decencia y la integridad de no traicionar nuestra época. No será fácil, aunque el Arte es un arma poderosa.