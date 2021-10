Con el temor de despertar bajo los escombros viven residentes del barrio El Prado de El Carmen de Bolívar. Hace más de 2 años han pedido soluciones reales al Estado y sus gobernantes por el alto riesgo que una avalancha desaparezca la comunidad.

Son más de 500 familias de El Prado y sus barrios vecinos, incluyendo 2.500 estudiantes del histórico colegio ITI, que están en alto riesgo, más de 150 casas son inhabitables y otras 400 viviendas están a punto de desaparecer.

Las constantes filtraciones de agua del tanque del acueducto municipal, mal construido en la parte alta de la zona, con el terreno arcilloso, empezó a fallar y a generar derrumbes y agrietamientos en la mayoría de las casas y vías de acceso.

Familias que no cuentan con ingresos, ni recursos, con niños, niñas, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas de mayor vulnerabilidad, hoy no han abandonado sus casas porque el Estado y sus instituciones no les han solucionado nada.

Las autoridades de todo orden prometen dan declaraciones a los medios de comunicación, “estudiamos un traslado, vamos a realizar un PMU, a reubicarlos, pagarles un subsidio, toda la colaboración que requieran del orden nacional”.

Reiteramos el llamado a las autoridades locales, departamentales y nacionales para que se tomen acciones urgentes ante el peligro inminente que enfrenta esta comunidad, que claramente debe ser reubicada, agregó el defensor nacional del pueblo.

Prometieron un Consejo Nacional de Gestión de Riesgo, específicamente en el área de manejo de desastres y allí mismo, instalar un Puesto de Mando Unificado Nacional (PMUN), junto a los ministerios a los que haya lugar.

La situación no da espera y el miedo está latente, no duermen por miedo, lo que queda de las casas suena a cada rato y eso es muy desesperante vivir allí, aquí hay familias en situación económica difícil, niños que no tienen qué comer.

El sentir de las comunidades es que pueden morir en cualquier momento, las casas traquean, se abren los techos, las paredes están abiertas, siguen las lluvias torrenciales, no tenemos ubicación hacia dónde correr para salvarnos de una avalancha.

Sus damnificados, víctimas en varias oportunidades, han realizado protestas, bloqueos de la vía, pero la respuesta de las autoridades es la misma, lo que genera una situación de SOS a las fuerzas vivas de la región, del país y a nivel internacional.

Señores presidente Duque, ministros del despacho, gobernador de Bolívar, señora procuradora, defensor nacional del pueblo, esto es un segundo Armero anunciado, cumplan con sus obligaciones constitucionales y legales para evitar una tragedia.