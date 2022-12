Argentina campeón

Mi amor por el futbol argentino viene de la adolescencia, cuando en los años 70 con Francisco ‘Pacho’ Franco Escobar, leíamos la revista deportiva El Grafico de Argentina, la que ‘Pacho’ tomaba prestada de su hermano Joaco, quien también era hincha de ese fabuloso futbol y estaba suscrito a esa revista.

Cómo olvidar por ejemplo a Óscar ‘Pinino’ Mas, máximo goleador del River Plate, equipo que fue mi favorito en la Liga argentina. Cómo olvidar los goles de ‘Pinino’, pegado a la línea del córner, un muchacho de apenas 1,60 de estatura, que me acuerda mucho a Messi.

Era la época en que el fútbol no se había convertido en el opio del pueblo, ese que adormece e hipnotiza a los hinchas hasta llevarlos al paroxismo de pasiones exacerbadas.

Ya es hora que la Selección de Fútbol de Argentina sea nuevamente campeón del mundo, lo fue en 1978 y 1986. El fútbol en Argentina es una verdadera pasión, que tiene una tradición de más de 130 años. La Asociación de Fútbol Argentina es la más antigua de Suramérica y la octava más vieja del mundo, junto con las ligas inglesa y holandesa. En 1912 fue el primero en América en afiliarse a la FIFA.

Se podría decir que es una nación futbolizada, con más de un millón de jugadores federados. Es el deporte nacional, practicado tanto por hombres como mujeres. Que mueve descomunales cifras económicas, de hecho el fútbol esta entre los diez mejores negocios del mundo.

Pero el argentino de por sí carga una fastidiosa arrogancia, que le hace perder adeptos, tanto, que muchos prefieren apostar a otros equipos en los partidos entre las selecciones mundialistas. Muchos prefieren que no ganen los antipáticos argentinos. Yo, en cambio, fiel a mi equipo favorito cuando Colombia no va a los mundiales (casi nunca va), entre otras cosas por mi amor a ese fútbol de garra, con mucha hegemonía, que no se amilana, que no se ‘amarillea’. Y por agradecimientos con esa nación que ayudó mucho en la gesta de nuestra independencia, cuando la ‘Declaración de Independencia de las Provincias Unidas de Suramérica’, la cual apoyaba la voluntad de convertirnos en naciones libres e independientes de la Corona de España.

Cómo no tener gratitud con la valiosa ayuda que le prestaba al Libertador Bolívar el general José de San Martín, padre de la independencia Argentina. Cómo no agradecer al almirante Guillermo Brown, prócer de la independencia de Argentina, cuando con la fragata ‘Hércules’ se dispuso a recoger desde tan lejos, en el mar Pacífico, a los próceres Manuel Rodríguez Torices, Francisco José de Caldas, Camilo Torres Tenorio, y el Conde Valencia, para sacarlos del país, quienes venían huyendo de la persecución implacable de Pablo Morillo.

Pero ya la inteligencia militar de la Corona española estaba tras sus pasos y fueron capturados un día antes que se montaran en el barco del Almirante Brown.