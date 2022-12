Un tema que me ha tocado explicar en clase en repetidas ocasiones es la diferencia entre una dictadura autoritaria y una dictadura totalitaria. La respuesta es relativamente sencilla: la primera desea controlar la esfera pública del sujeto, la segunda no se conforma con eso y busca también el control sobre la esfera privada. O sea que, por ejemplo, un Rojas Pinilla se conforma con decirte lo que debes hacer de la puerta de tu casa para fuera, pero un Stalin además quiere controlarte de la puerta de tu casa para dentro. Ejemplo de esto último, muy adecuado para las fechas en las que nos adentramos, es el caso de los árboles de Navidad en la Unión Soviética.

No sé si lo sabrán ustedes, pero durante unos 20 años en la URSS estaban prohibidos los árboles de Navidad. En primer lugar, porque tenían un tufillo de origen germánico que no convencía para nada a los rusos y en segundo, y este era el punto fundamental de la cuestión, porque no dejaban de ser parte de una celebración cristiana y la URSS era atea y consideraba a la religión, en palabras de Marx, el opio del pueblo. Así que nada de árbol. Hacia finales de los años 20 incluso se promovían desde Moscú manifestaciones en las que los niños salían a la calle con carteles en los que rechazaban el terrible símbolo cristiano, burgués y explotador.

La cosa cambió una década más tarde, cuando Stalin se debió dar cuenta de que la cosa se había vuelto un poco demasiado absurda hasta para los estándares soviéticos, y se volvieron a permitir los árboles de Navidad. Eso sí, como bien se dijo en un editorial del Pravda de 1935, debían ser árboles de Navidad soviéticos. Es decir, nada de coronar el árbol con la Estrella de Belén. Nada de eso. El árbol debía ir coronado con una estrella roja soviética. Y, les juro que no es broma, las bolas del árbol debían tener las caras de Lenin y Stalin dibujadas (imaginen ustedes esas bolas con la mirada patibularia del bueno de Vladimir Ilich, cuyo concepto de una sonrisa casi daba más miedo que el de la seriedad).

En fin, las maravillas del totalitarismo. Que no solo te dice cómo se debe gobernar tu sociedad, sino que también te dice cómo debes organizar hasta el más pequeño aspecto de tu vida. En el fondo, por eso los totalitarismos (sean del tipo que sean) siempre han tenido tanto éxito: porque nos liberan de toda responsabilidad y nos vuelven niños obedientes al paternal Estado. El Estado que hasta la Navidad nos la roba.