Apuesta ambiental

Confieso que esperaba más de nuestros capitanes de industria en cuanto a la política ambiental del nuevo gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez en el congreso de la ANDI.

En lugar de apoyar la política antiextraccionista y la descarbonización y la despetrolización de la economía nuestros industriales mezquinamente pensaron solo en sus ganancias sin considerar que el mundo está necesitando de una nueva actitud de una política de no explotación de las energías no renovables, de una enorme inversión para controlar el calentamiento global sin considerar las sequías que están arrasando millones de hectáreas de bosques en la Amazonía, y solo en Francia la super desarrollada tierra de la Marsellesa, más de 8000 hectáreas de bosque han sido destruidas por un incendio que el imperio no ha logrado controlar, en el norte de California están siendo amenazados los árboles milenarios del parque Yosemite por un incendio que ha destruido millares de mansiones y desplazado poblaciones enteras de ricos californianos que no podían creer que los vientos de santa Anita les destruían el sueño de toda una vida.

No obstante, los incendios, las sequías, las inundaciones a lo único que se refirieron nuestros industriales fue al mercado a las pérdidas y a las ganancias, qué desilusión.

Según Manuel Rodríguez, primer ministro del Medioambiente en Colombia, el principal problema ambiental que enfrenta Petro es la deforestación, que además de traer pérdida de biodiversidad, deterioro de los suelos y aumento de la erosión, es causante del 55 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero en el país.

Petro dijo que quería convertir a Colombia en una “potencia mundial de la vida”. “¿En qué consiste un gobierno de la vida?”. “Primero, en la paz. Segundo, en la justicia social. Tercero, en la justicia ambiental”. Y yo de mi parte, de acuerdo al trabajo de mi fundación Corazón Contento, acabar con la vergonzosa inseguridad alimentaria que están sufriendo millones de colombianos.

“Colombia es el país latinoamericano más desigual en cuanto a concentración de la tierra: el uno por ciento de la población ocupa el 81 por ciento de los suelos. Por eso, también es necesario impulsar una reforma del campo que incluya una redistribución de la tierra, la construcción de vías y carreteras, el desarrollo de viviendas dignas y la tecnificación de la producción agraria para los más de 14 millones de campesinos del país”.

Son todas cosas que sabemos todos perfectamente, por eso la actitud mercantilista de nuestros flamantes industriales no habla a favor de una clase dirigente que podría manejar los destinos de nuestra Colombia de la mano de un nuevo gobierno con nuevas ideas para el bien común.