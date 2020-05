Aprendizajes Covid

Si reflexionamos unos segundos sobre aprendizajes, identificaremos lo provechosas que han sido las recientes semanas en términos de conocimientos y habilidades. ¿Quién no se ha asombrado al ver a mamá conectada por Zoom con amigas? ¿Quién no se ha sorprendido con que el abuelo ha aprendido a usar la sucursal virtual del banco? ¿Cómo no maravillarnos al ver de cerca el crecimiento de los hijos en sus competencias virtuales y habilidades del hogar? Desde esas realidades cotidianas podemos evidenciar aspectos positivos de esta emergencia sanitaria.

Una de las capacidades claves para el hombre de hoy –que difícilmente es enseñable– es la adaptabilidad, es decir, la capacidad de adecuarse a los cambios de contexto. A todos nos ha tomado por sorpresa esta crisis sanitaria sin precedentes, y hemos logrado adaptarnos rápidamente a las nuevas dinámicas laborales, sociales y familiares. La llamada transformación digital de la sociedad dio un salto gigante en pocas semanas, porque los hábitos de las personas tuvieron un cambio obligado: el acceso a plataformas de diversa índole dejó de ser una de las alternativas y se convirtió en la única opción para acceder a algunos bienes.

Paralelo a ello, la coyuntura mundial también ha estimulado una nueva sensibilidad. El experimentar tan claramente la unidad de los seres humanos a través de la vulnerabilidad y la solidaridad, ha generado una reflexión muy consciente acerca de las desigualdades sociales, las grandes diferencias de acceso a la tecnología, las brechas en materia educativa, entre otros temas que quedan abiertos para una deliberación que conduzca a la construcción de una sociedad con mayor justicia social. Unido a esos trascendentales temas, ha sido patente evidenciar –en la misma realidad de esta pandemia– la resignificación y valoración de ciertas profesiones e instituciones de la sociedad civil: consenso pleno sobre la relevancia de los médicos y el personal de la salud, aprecio creciente por los maestros y el rol protagónico de los científicos; hemos redescubierto la grandeza de la familia, nos sentimos agradecidos con el compromiso de las empresas protegiendo el empleo y de todas las organizaciones sin ánimo de lucro, incluyendo las diversas iglesias existentes.

Con estos y muchos otros aprendizajes, se hace cada vez más común afirmar que el mundo cambió y que la transformación social es un hecho. En efecto el mundo y las dinámicas sociales han cambiado y será distinto al que conocíamos. En cuanto a la transformación social –más anhelada que real–, si queremos que sea un hecho, debe existir una transformación personal. La transformación debe iniciar en cada ciudadano para que realice –con creatividad, trabajo, civismo y magnanimidad– su pequeño pero indispensable aporte para forjar un futuro con más calidad de vida para todos.