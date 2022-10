Se acerca uno de esos maravillosos y no muy comunes momentos en los que se puede volver a empezar, no a ciegas ni de forma intempestiva e inexperta sino basada en las experiencias vividas.

En una columna anterior hablé del talento y disposición corporal de los jóvenes cartageneros y bolivarenses para los diferentes deportes. Aprovecho para felicitar a varios de ellos, 3 niñas y 3 niños entre 12 y 15 años que en estos días, por su talento fueron invitados a hacer parte de la selección del Atlántico en diferentes torneos de básquetbol nacionales con excelentes resultados para sus equipos. Bravo Mariangel Franco, Tatiana de Ávila, Carol Cañate, Miguel Delgado, Juanfe Osorio y Sebastián Mogollón, estoy muy orgullosa de conocerlos y acompañarlos desde las gradas casi desde el inicio de su proceso deportivo.

Estos y muchos deportistas bolivarenses de diferentes disciplinas, son apreciados por cazadores de talentos foráneos, y poco a poco se desplazan a otros departamentos en donde su talento y dedicación son premiados con becas de estudio y otras prebendas merecidísimas por su excelencia deportiva. Entonces, sus medallas que deberían ser cuentas del collar que adorna a Cartagena y Bolívar, adornan ahora los muros de las instituciones deportivas de otras ciudades y departamentos.

Atónita escuché un día a un dirigente deportivo decir que el apoyo a las selecciones de Bolívar va directamente proporcional a la medallería que aporten. Me pregunto, ¿cómo pueden nuestros deportistas aportar medallas si para un torneo nacional se prepara a los equipos solo un mes antes? ¿Si no se sienten seguros y tranquilos de que su región les provea lo necesario para representarla? O si ¿ni siquiera cuentan con espacios deportivos adecuados y destinados al deporte específico para el que fueron hechos? para muestra, el coliseo Bernardo Caraballo que es usado indiscriminadamente y en el que no se tiene el mínimo cuidado de su maderamen siendo usado para cualquier cosa, y como consecuencia el equipo profesional de básquetbol de Cartagena ¨Corsarios¨ debe jugar como local en Barranquilla pues el coliseo no está en condiciones para servir de sede en la temporada profesional. Después nos quejamos de que no se nos tiene en cuenta como sede para eventos deportivos de importancia nacional.

No puedo decir que todos los dirigentes hacen caso omiso a nuestros deportistas, los hay que incansablemente luchan contra corriente para mantener esos talentos en nuestros equipos.

Este año casi acaba, en el próximo deberíamos acoger las experiencias de los pasados e iniciar con tiempo los procesos de selección y preparación de deportistas, reparación y adecuación de espacios deportivos y sobre todo valorar a quienes ostentan el poder y lo usan para el apoyo al deporte departamental. Así podremos tener un 2023 coronado del Oro, Plata y Bronce que tanto anhelan nuestros dirigentes, pero sobre todo, niños y niñas, jóvenes y adultos orgullosos de su región y ocupando su mente y esfuerzos en el deporte.