El 2023 pinta para los colombianos como un “Annus horribilis”. Esta expresión latina traducible como “año terrible”, la hizo famosa la reina Isabel en 1992 cuando varios escándalos azotaron la Casa Windsor durante el cuadragésimo aniversario de su coronación.

Lamentablemente para nosotros lo peor del año no serán los aquelarres, divorcios, infidelidades y otras cosas que sufrió la realeza de ese momento. Los que nos vaticinan las cifras y los conocedores de temas sociales, políticos y económicos es mucho peor. Colombia acumula en 2022 la inflación más alta de este siglo. Para encontrar cifras de una magnitud similar hay que remontarse a 1999, cuando el país pasaba por la peor crisis financiera que ha enfrentado en su historia moderna. Y aunque la mayoría de las personas no entienden de economía y escuchan los dígitos como si no se tratara de ellos, la verdad es que todos los colombianos estamos viviendo las consecuencias. Productos alimenticios básicos como los huevos, el arroz, y las frutas frescas acumulan una inflación de 33%, 31% y 29% aproximadamente.

Pero el año entrante será peor. Sobre los números que ya conocemos caerán cosas execrables como: el mayor costo de la gasolina que influye en todo lo que nos rodea; el mayor costo de la energía al que intentaron darle paliativos que serán insostenibles en el tiempo y que incidirá también en el valor del agua como aseguró el gerente de Acuacar; los nuevos impuestos que recaerán en las personas naturales y empresas generadoras de empleos que se verán obligadas a recortar sus nóminas. La suma de estos rubros afectará de forma pareja a todo colombiano pues son servicios y bienes que necesita cualquier ser humano sin importar el estrato.

Tampoco podemos ignorar la subida e inestabilidad del dólar que tiene asustado a más de uno. Esta moneda es la base de muchas de las cosas que consumimos los ciudadanos. Por ejemplo, al encarecerse las importaciones de materias primas aumentarán los precios de las prendas de vestir, el maquillaje, los materiales de construcción, y los artículos tecnológicos domésticos como celulares y computadores. Las importaciones de vehículos también se verán perjudicadas por el incremento de la tasa de cambio. Igualmente, los precios de los insumos agrícolas podrán derivar en un alza generalizada de los precios de los alimentos tanto importados como nacionales. Esta situación provoca preocupaciones mayores para los nacionales que evidencian un mayor aumento en los precios de la canasta familiar, y, por ende, un aumento en el costo de vida que ya es bastante elevado en este momento.

Carestía, desempleo e incertidumbre serán la mezcla de un coctel muy difícil de manejar. Para esto necesitaremos más que un discurso de clases alimentador de la rabia y odios que existen y que se verán incrementados por el hambre y la desesperación. El 31 de diciembre no podremos gritar “feliz añooo”.