Hacer una licitación pública en Colombia es confrontarse a un monstruo articulado para generar paranoia y espantar. Uno no sabe si se compite contra otros proponentes o contra un texto que te somete sistemáticamente. La redacción es intimidante y llena de desconfianza, los requisitos son tan precisos como inocuos. Hojas de vida de personas perfectas, ayudas hipócritas (y casi nunca cumplidas) a discapacitados, apoyo redundante a la industria nacional, pólizas, garantías, índices, patrimonios, experiencias, cronogramas y planes: todas se horman, con precisión, si se quiere ayudar a un proponente específico, o con generalidades, si se quiere con buena intención alejar un tipo de proponente. En cualquier caso, honesto o no, el propósito es la exclusión, la exclusión de los más débiles (como todo en Colombia), porque los poderosos (como siempre) están preparados y no le tienen miedo a esa bulla de acomplejados. Si el Estado se sorprende porque los ciudadanos han perdido la confianza, hay que ver la desconfianza que las licitaciones le tienen a los ciudadanos.

La descentralización de la contratación en Colombia ha sido un desastre; no valen Secop ni pliegos tipo ni nada. Y nada podrá evitar que manipulen el presupuesto oficial, que es donde está el veneno y es donde menos se revisa. Nada, claro, si no se hace una ruptura recentralizadora.

Se trataría de un mega centro del nivel más ambicioso, y lo llamaría la Agencia Nacional de Licitaciones. Ahí se manejarían todas las licitaciones públicas del país, desde los pliegos hasta la adjudicación. Tendría que ser una entidad a semejanza del Banco de la República: grande cuanto deba ser, independiente, prestigiosa, tecnocrática hasta el fundamentalismo, hermética y con sedes en todo el país.

Esta entidad se encargaría de todo, desde los pliegos hasta la adjudicación. Con inteligencia artificial se podrían evaluar las licitaciones de manera más expedita, se harían formatos fáciles para validar experiencias, se estandarizarían especificaciones para todo el país, con ajustes según sea necesario y se tomaría toda la metadata de todas las licitaciones que se puedan para categorizar el mercado según el valor y la especialidad de cada proceso. Con el tiempo (con la iteración y la asimilación), no habrá situación que no tenga pasado, o casi; es decir, mientras menos situaciones nuevas se presenten, mejor.

El cacareado argumento de los municipios, gobernaciones y otros entes descentralizados en contra de una idea así es el de la independencia, pero esta quedaría garantizada por la potestad de presentar los proyectos que quieran, atenidos a formatos claros de diseño. El ahorro en personal y recursos (y confianza) sería colosal.