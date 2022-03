De la jornada electoral del pasado 13 de marzo se pueden extraer conclusiones, expresar intuiciones y plantear conjeturas.

La conclusión obvia es que los ganadores de la consulta fueron Petro y Fico, y Márquez, quien supera a Fajardo y Char (los perdedores); que en materia ideológica ganó no solo el discurso “antisistema” y la retórica de la desigualdad, la redistribución (democratización) y la indignación del Pacto Histórico (P.H.), sino también el discurso “reformista” y la retórica del orden, la seguridad y el miedo ante al Castrochavismo de Equipo Colombia (E.C), y perdió el discurso “centrista” y la retórica del consenso, la inclusión y la ética de lo público (anticorrupción), que quedó sin espectro ideológico, pues la Coalición Centro Esperanza (C.C.E.) mandó el mensaje equivocado (egolatría moral, arrogancia ideológica y odios internos). Otra conclusión es que, a pesar del avance de los partidos y movimientos alternativos, en las parlamentarias ganan los partidos tradicionales; solo en el Senado tienen el 66%, y a Fico lo respaldan más del 50% (Conservadores 16, Centro Democrático 14, Cambio radical 11, U 10, Mira 4). Finalmente, que en las votaciones se expresó el deseo de cambio social, político y económico (Entre el P.H. y C.C.E. hay más de 8.000.000 de votos).

La intuición “fundada” es que el domingo participaron tres tipos de electores: el tradicional o “amarrado”, quienes “mayoritariamente” votaron para Congreso y por E.C.; el “informado” (racional), quienes “mayoritariamente” votaron por la C.C.E y el P.H.; y el “emocional”, quienes “mayoritariamente” votaron por el P.H. (indignación) y E.C. (miedo).

Una conjetura razonable es que hoy nadie gana en primera vuelta (los indecisos y el voto en blanco superan el 26% y hay 5.000.000 de ciudadanos que votaron al parlamento y no en las consultas) y que Petro pasa a la segunda. Otras conjeturas discutibles son: Petro solo será presidente si enfrenta a Fico (segunda vuelta) y logra seducir a los liberales que ya fijaron unos mínimos (no reelección, no expropiación, independencia judicial, entre otros) o hace un acuerdo programático con la C.C.E, lo que mandaría un mensaje de tranquilidad para quienes creemos que existe un riesgo autoritario y populista –y defendemos la democracia, alternancia del poder y garantía de las libertades– y para el votante emocional que tiene miedos “razonables”; si Petro enfrenta a Fajardo en segunda vuelta –hoy improbable–, no será presidente en ningún escenario posible; y, finalmente, Fico le gana a Petro (segunda vuelta) solo si logra cautivar los votos del centro político y logra distanciarse del continuismo de Duque.

*Profesor Universitario.