Estos días son raudos, con una enorme carga emocional por tantas incertidumbres y supuestos cambios de visión política en lo que debe ser el Estado y su relación con el pueblo. No pude dejar de releer ‘Nuestros años Verde Olivo’, de Roberto Ampuero, y la respuesta que el novelista le dio a nuestro presidente Gustavo Petro a raíz de la no aprobación de la propuesta constitucional. El presidente Petro con el ‘No’ a la reforma de la Constitución, ligeramente trinó: “Revivió Pinochet”.

A lo que Roberto Ampuero respondió: “Presidente Boric, su gobierno debe exigir al presidente Petro de Colombia respeto a la decisión soberana de los chilenos (62%) el rechazar el proyecto constitucional. Petro injuria a Chile”. Ni es sabio ni es coherente exigir respeto a nuestra soberanía cuando no respetamos la ajena.

Cuando en un momento de frustración por su propia utopía con la caída de Salvador Allende, Roberto Ampuero se ve obligado a salir de Chile por no estar de acuerdo con la dictadura de Pinochet, se refugia en Alemania oriental y de ahí salta a Cuba, casándose con una cubana. Comienza el fastidio y la impotencia de no tener pasaporte vigente chileno y su encrucijada de si acepta o no el pasaporte cubano (lo dejo ahí por si decide leer la novela).

Roberto Ampuero cita a su abuelo materno en la novela autobiográfica, de los años que pasó en Cuba; el abuelo le dice al nieto: “No puede haber nada más aberrante que un sistema que aniquila a su propio gestor”. Se refería al pensamiento de Marx con respecto al deber ser del comunismo. Mas adelante en este mismo libro, dice Ampuero: El comunismo, tal como lo anunciaba Karl Marx, comenzaría a entregarle a cada uno según sus necesidades y no según sus posibilidades. Ya se sentía la penuria en la isla de Cuba.

En una de sus muchas elucubraciones en la lectura de los años verdes, termina por decirle a uno de sus pocos amigos: “No me refiero a principios (hablando del leninismo del que lo acusaban de estar negándolo), hablo de realidades. Aquí no hay participación del pueblo, la gente no tiene libertad y no hay democracia, mi hermano. Marx soñaba con un orden democrático”, Pág. 399 del libro (‘La otra orilla’, Norma año 2010).

Sostengo como siempre digo en mis cortos escritos: la pobreza duele. Y duele más que tengamos que destruir lo que genera algo de riqueza y fuentes de trabajo, para que al final seamos más pobres cada día. Por supuesto, las décadas han pasado, la Cuba de Fidel es otra, cansada también, hoy están emigrando más que en la época del Mariel. Lo importante es que nosotros no perdamos la libertad y no tengamos empadronamiento, mucho menos la ‘cartilla alimentaria’ para todo el mundo. Crecer es un imperativo categórico en países pobres. El que llega a gobernar sabe que tiene problemas por resolver, no puede estar quejándose, menos alguien que debería estar despachando después de años de haber recorrido el país y conocerlo como pocos, desde el intestino hasta la piel.