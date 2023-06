La amistad por encima de la política

Dos de mis colombianos favoritos, a los que he dedicado algún que otro artículo aquí y allí, son dos profesores universitarios costeños, amantes de la filosofía, ambos ya con algunos añitos a cuestas, si bien sumamente vitales, y ambos muy activos políticamente, aunque, y más en los últimos tiempos, cada vez más distanciados en sus ideas políticas en lo relativo al actual presidente de la República. Se trata, por orden de antigüedad existencial, de Cristóbal Arteta y de Juan Pabón.

Los dos proceden del pensamiento de izquierdas y los dos tienen una biografía que atestigua con hechos que toda su vida han sido honestos y sinceros creyentes en la igualdad y en una Colombia social y justa. Además, como buenos profesores de universidad, los dos basan sus ideas en lecturas y en un conocimiento detallado de la ideología que siempre han defendido. No obstante, y aunque doy por hecho que los dos votaron por Petro, uno de ellos, Juan, lleva prácticamente desde la elección del presidente, y en función de sus decisiones y declaraciones públicas, mostrándose cada vez más crítico con el inquilino de la Casa de Nariño, mientras que el otro, Cristóbal, por el contrario, defiende a capa y espada al presidente al considerar que, aun y todas las críticas que se le puedan hacer a él personalmente y a su equipo en especial, sigue siendo un líder acertado al que hay que apoyar por el bien de Colombia.

Desde mi amor sincero y confeso por Cristóbal, he de reconocer que no pienso como él, sino como Juan. De hecho, soy mucho más crítico de Petro que Juan (al fin y al cabo, él procede del pensamiento de izquierdas y yo no. Gracias a Dios). Yo a Petro no le veo nada bueno, la verdad. Pero no es de eso de lo que quiero hablar, sino de lo mucho que me preocupa que dos amigos sabios y buenos tengan últimamente algunas discordancias a causa del presidente. Déjenme decirlo bien claro: la política no merece siquiera hacerle un arañazo a una amistad. Los políticos van y vienen. La amistad debe imponerse. Cada cual tiene derecho a tener sus ideas (parafraseando a Aristóteles, yo amo a mis amigos izquierdistas, aunque estén equivocados), pero no podemos dejar que la tensión política nacional se meta en nuestras vidas privadas. Es lo que le ha faltado siempre a Colombia y es lo que debemos luchar porque se imponga: tolerancia, respeto, aceptación del otro.

Eso vale mucho más que cualquier político y que cualquier política.