Algún día, amanecerá y veremos, espérate, ya voy, es que, pero... Todo lo anterior indica indecisión, dejadez, falta de compromiso, indiferencia; quizá no tenga nada de malo pensar así, dado que, cada persona lleva el ritmo de vida que se le antoje y se acomoda a las circunstancias que se traza o le toca vivir, eso de repente es relajado y evita el acelere. Muchos dicen, no me voy a estresar por nada ni por nadie, provechosa filosofía de vida a nivel personal, pero aquí estoy hablando de nuestra Cartagena, a la que amamos y por la que muchos sacamos el pecho y porque nos ha dado tantas lágrimas y sonrisas a través de la historia (todos conocemos esa historia), que debemos volverla pujante.

Es importante en este 2022, ver el cronograma de ciudad, los grandes proyectos que quedaron irresolutos y los que están perfilados para su ejecución. Ya esas palabras de ojalá, nunca hacen nada, esto no avanza, entre otras, debemos convertirlas en asertivas para que entre todos veamos concretadas las soluciones que cambien no solo la cara a Cartagena para el que viene de visita, sino para los que a diario nos toca desplazarnos por ella, sabiendo que el goce y disfrute es saludable para el cuerpo y el espíritu en una ciudad amable, proactiva, organizada en sus múltiples aspectos, dispuesta a propiciar mejoras contundentes en beneficio de todos sus habitantes. Muchas veces los demasiados peros y quejas, tanto de ciudadanos como dirigentes, dejan en el limbo las soluciones de las necesidades urgentes por resolver, esas que ayudarían al desarrollo de Cartagena. Nos quejamos por todo (con o sin justa causa) porque nada se concreta, pero será importante darles arranque a las prioridades de ciudad en su desarrollo y seguir acompañando a esta administración para Salvar Juntos a Cartagena. “Los hombres de tu país –dijo el principito- cultivan cinco mil rosas en un mismo jardín... y no encuentran lo que buscan... -No lo encuentran –le respondí. –Sin embargo, lo que buscan lo podrían encontrar en una sola rosa o en un poco de agua... -Es cierto, le contesté. Y el principito añadió: -Pero los ojos son ciegos. Se tiene que buscar con el corazón”, nos escribe Antoine de Saint-Exupéry, sin embargo, en la ceguera permanente por encontrar el beneficio propio, nos olvidamos rotundamente de que el hombre desde su beneficio personal está obligado como ser humano perteneciente a una sociedad, a brindar equilibrio social para que todo se desarrolle de manera equitativa y con resultados de bienestar. Abrir el corazón, alzar la cabeza, mirarse a los ojos y entender que hay mucho por hacer, por organizar y por desarrollar. Ya bastan las comparaciones con otras ciudades, estamos hablando de la nuestra. Vamos por ti Cartagena, juntos lo lograremos. Enero, retoma y arranca.

*Escritora.