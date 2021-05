Quienes conocen al dedillo de administración y reformas tributarias son las abuelas: día a día mantienen el equilibrio económico de los hogares; jamás renuncian ni enfrentan huelgas, pues cuidan celosamente cada moneda y perciben, como avezado economista, el valor inconmensurable de los huevos.

Nombradas a perpetuidad, no cobran honorarios pero hacen respetar sus férreas convicciones. No estudiaron en Harvard, Stanford, Oxford, ni en la Javeriana pero, desde cuando nacen, traen bajo el brazo, diplomas de sobriedad, eficacia, eficiencia, probidad, responsabilidad y pulcritud para enfrentar todas las adversidades a sabiendas de que, con las mismas reglas utilizadas para conducir su hogar, se gobierna el resto del mundo. No cobran sueldo y el “sentido común” es su inefable asesor de cabecera: cada mañana realizan ajustes fiscales, actualizan el inventario de la alacena, la deuda con el cachaco de la tienda, los centavos de la alcancía y jamás se les ocurre dejar a las ratas cuidando el queso y la billetera.

Cuando estallan crisis monetarias, se desprenden, en silencio, de collares, pulseras e incluso de su anillo de matrimonio y agarran el timón con las dos manos. Esas mujeres irreprochables, mixtura de acero y miel, recaudan, estrictamente, lo necesario invirtiendo cada moneda, con sigilo y profundo respeto, no en baratijas ni oropel, sino en el bienestar de la camada. A las abuelas jamás las citan a rendir cuentas: todos saben que no encontrarán enmiendas ni tachones en sus libros de contabilidad.

Ellas gradúan a sus crías con el ejemplo, otorgándoles el título de “administradores expertos y solidarios”, de modo que, cuando abandonan el nido para tejer el propio, llevan tatuados en el alma el himno de los invictos gladiadores: “La mejor almohada, conciencia tranquila, la mejor cobija, el manto del Buen Samaritano”.

Soñar no cuesta nada, sobre todo en medio del caos biológico y social que nos agobia, de voces suplicando un sorbo de justicia y equidad, de padres enfrentando, con el corazón arrugado, la paradoja de acompañar a sus hijos al cementerio. ¡Cuanto lamento lo ocurrido al Dr. Alberto Carrasquilla Barrera! Destacado economista de la Universidad de Los Andes, MA&PhD Illinois, exministro de Hacienda y Crédito Público de la desbarajustada y arisca República de Colombia. El desenlace sería distinto como egresado del “Kínder- Garden de las Abuelas”, pues la conciencia no les permite estampar su firma en mamotretos tan injustos y explosivos como la Reforma Tributaria, hija legítima de la “Ley del Embudo”.