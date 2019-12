Que en Barranquilla lo admiren es verdad sabida, que su desempeño palpite en Cartagena y en el Caribe. Pero que en Bogotá, antes triste y gris, hoy esplendorosa metrópolis, lo reconozcan y lo aplaudan, es algo especial.

El liderazgo de Alex Char ha sido más que un catálogo de postulados, y mucho más que un inventario de buenas intenciones. Sus programas no tienen arrogancia, pero tampoco en ellos ha estado presente la desilusión. Vienen precedidos de obras y gestiones que sirven de antecedente histórico. Un estilo abierto, franco y popular. Con su liderazgo se ofrece al país desde el Caribe, una opción con experiencia y logros que lo hacen atractivo. Así continuar con un puñado de sueños sin compasión por los cuellos de botella, contra los vicios aparentemente incorregibles: la proverbial tozudez y la falta de imaginación.

Es un fenómeno de masas, un reconocimiento a su eficacia, a su sentir popular. Su ascendencia sobre distintos públicos. La inteligencia interpersonal, o sea, la facultad para reconocer los sentimientos de los demás, hacerlos propios y dedicar esfuerzos y sacrificios movilizando anhelos en acciones y realizaciones.

Un ingenio popular que identifica problemas, programa soluciones, planifica su ejecución y las cumple no solo para el mañana inmediato, sino para generaciones venideras. Cautiva cuando se percatan que conoce sus problemas, y promueve participación y consenso en la búsqueda de soluciones.

El Caribe ofrece al país esta posibilidad fraterna, una colaboración abierta, informal, capaz de no arredrarse con los imprevistos, capaz de no perder la alegría de estar esforzándose en comprender y acertar. En una palabra queremos darle al país contenido Caribe. Así no habrá acartonamientos. Con una conducta auténtica buscaremos, sin rituales y pompas inútiles, superar trampas y mentiras, argucias y decepciones. Vencer subterfugios y zancadillas en bien de la patria. Creemos que este aporte del Caribe será definitivo para darle aire fresco a los esfuerzos que el desarrollo, el progreso y la equidad requieren.

En Alex Char no hay agreste pasión regional, es la innovación ecuánime que aporta a Colombia toda. Una solución fresca, directa, una comunicación permanente con las gentes. No es Núñez y su constitución renovada, a la que no hay porque darle otro cambio. Pero tampoco es la pasión reivindicatoria de Sourdis. Es resolver situaciones oyendo al pueblo, tener más oídos para escuchar. El país quiere que sin desdeñar planificación, se organice y anime el aparato estatal con el entusiasmo y la eficacia social de científicos fundamentos.

Nos anticipamos a presentar una inteligencia poderosa con incansable voluntad de servir, conducta transparente, y especialmente la vivificante alternativa de llegar a la equidad, al progreso y al desarrollo con Alex Char.