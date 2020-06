Alerta roja en el sector eléctrico

El apagón que sufrió la Costa Caribe el 24 de junio no es una cosa menor. Es gravísimo y dejó al descubierto un problema que se ha venido denunciando desde hace mucho tiempo en todo tipo de foros y eventos.

Lo común en estos casos es pensar que la causa de este apagón está en la vilipendiada Electricaribe, en el Ministerio de Minas o en las térmicas que operan en la costa. Pero la verdad es que la causa principal de ese apagón esta en un lugar que para muchos es inentendible y es el Ministerio del Interior. La razón por la cual ocurren este tipo de apagones es la falta de una infraestructura de respaldo, de apoyo. Infraestructura que se viene construyendo a paso de tortuga, no por falta de dinero, ni por negligencia, sino por problemas con las comunidades y propietarios de predios.

Las consultas previas son un derecho que todos debemos defender y que son revisadas por el Mininterior, pero dicho derecho en algunos casos se convirtió en un arma de extorsión que utilizan algunas comunidades o líderes de estas para beneficio particular, olvidándose que en este país el bien común prima sobre el particular. El Mininterior antes de liderar estrategias y normas para evitar que eso siga sucediendo, se ha quedado en la premisa de que la consulta es un derecho que toca defender sin importar que se esté utilizando de manera inadecuada.

La manigua de trámites, la negligencia y burocracia con la que se manejan estos trámites de “Consulta previa” se han convertido en un peligroso e infranqueable obstáculo al normal desarrollo del país, con el argumento de cuidar los intereses de la población. Población que tiene hambre y necesita empleos de manera inmediata, empleos que no llegan pues la consulta previa no deja arrancar las obras que lo generan.

En Cartagena lo vivimos con el Viaducto de la Paz, el más grande de Colombia, gracias a una posición muy fuerte de la Vicepresidencia se logró superar dicho percance, de lo contrario todavía estuviéramos en conversaciones con “líderes” de La Boquilla para poder arrancar dicho proyecto que hoy es una realidad para el disfrute de todos. Igual ocurrió con la ampliación del canal de acceso marítimo que hoy le permite a Cartagena recibir embarcaciones tipo Post-panamax entre otras obras de gran importancia.

El llamado es claro y directo al Mininterior. Como ‘árbitro’ de estos procesos sociales siga el viejo adagio que reza: “Ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre” y asuma su papel pensando en los intereses de la patria y no en el de unos pocos que en muchas ocasiones buscan un interés muy particular, cobijados en rebuscados decretos y leyes en donde se resguardan mientras la nación ve impotente cómo se vienen al traste sus ilusiones de otorgarle una mejor calidad de vida a todos sus ciudadanos.