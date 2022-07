Alegoría de la inseguridad

El ser humano constantemente está luchando contra la ignorancia. El camino ideal implica trascender de la oscuridad hacia la luz, como lo estableció Platón en ‘El Mito de la Caverna’, para ello es indispensable liberarse de los preconceptos, teniendo una disposición absoluta al aprendizaje, sin dejar de lado el pensamiento crítico que le brinda esencia a la evolución del conocimiento real que difiere del aparente.

Esto nos expone una situación que tiene injerencia en la administración pública, ya que quienes dirigen el pueblo deben estar en constante aprendizaje y con buena fe pretender acertar en las estrategias que se implementan para el bienestar de la sociedad. Cartagena está atravesando una crisis casi que metastásica que es achacada, según varios sectores, a la falta de experiencia de los gerentes locales y al poco interés en adquirirla, lo cual resulta cierto en la medida en que los cambios que se han dado en el gabinete son un improvisado enroque donde el personal de confianza, que parece ser muy poco, ha paseado de cargo en cargo sin importar que cuenten o no con la experiencia para la solución de las problemáticas.

A la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana llegó una nueva funcionaria, politóloga que antes estaba al mando de Cooperación Internacional. La misión: recuperar la seguridad que desde hace meses brilla por su ausencia. En virtud de ello, dio unas declaraciones a El Universal el 20 de julio, donde afirmó que: “La seguridad no es solo un asunto de la Policía... todos somos responsables de la seguridad... he conversado con la iglesia y con algunos gerentes de bares, picós y discotecas. Creo que ese es mi equipo ideal para trabajar temas de seguridad en la ciudad, sin excluir a la Policía”.

Sobre esto debo manifestar mi preocupación al no entender cómo los gerentes de bares, picoteros y clérigos pueden contribuir de manera eficaz a mitigar el flagelo de criminalidad, que no es una invención subjetiva del plano de la percepción, son hechos verificados. Creo que la confusión está en usar una estrategia para atacar la etiología del crimen, la cual opera a muy largo plazo, con los planes de contingencia frente la amenaza latente. ¿Qué puede hacer un cura ante la oleada de sicariatos en la ciudad? ¿Acaso invitar a los delincuentes a una misa dominical los resocializará? ¿Dónde los encontrarán para extender la invitación? Cuando ni las autoridades han podido identificarlos.

Es necesario el liderazgo y acompañamiento de expertos y no utilizar los cargos para salir de la caverna, no es posible adquirir conocimiento sobre la marcha, mientras la sociedad, a quienes también se les achaca responsabilidad, tendrá que autoprotegerse, evitando dar papaya, término que sugiere que estamos en una ciudad insegura y que la autoridad no hará nada eficaz para evitar que los facinerosos sigan haciendo fechorías en condiciones ideales.

*Abogado.