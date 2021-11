Las miradas, señalamientos y peticiones de las comunidades de Cartagena van en su mayoría encaminadas siempre a la Alcaldía Mayor, a cuyos funcionarios en diferentes secretarías o dependencias les exigen soluciones a diversas problemáticas. Y si bien los cartageneros están en el libre derecho de exigirle al Distrito, muchas personas desconocen que existen Alcaldías Menores en las tres localidades que también manejan recursos millonarios y que, en teoría, deberían ser las primeras en responder peticiones elementales como parques, pavimentos o escenarios deportivos.

¿Quiénes son los tres alcaldes locales? ¿La gente del común va a sus despachos a exigir inversión en sus barrios? ¿Saben los cartageneros quiénes son los ediles? El show mediático político en los últimos dos años se lo han robado, aún en medio de la pandemia por el COVID-19, el alcalde William Dau y los concejales. Las discordias, rencillas y reconciliaciones han hecho pasar a un segundo plano a los tres alcaldes locales y a los ediles, a quienes poco se les ve transitando los más de 300 barrios que tiene la ciudad. Sí, así como Cartagena tiene un alcalde Mayor y 19 concejales, las tres localidades de la ciudad tienen también un alcalde Menor y 9 ediles cada una, quienes últimamente han manejado un promedio de $10 mil millones al año; es decir, en un cuatrienio estas 10 personas tienen la responsabilidad de direccionar más de $40 mil millones, $120 mil millones entre las tres. ¿Qué tal la cifra? Seguramente usted, estimado lector, no conocía esa cantidad abismal de recursos. Pero se debe estar haciendo esta pregunta, ¿en qué se gastan esa plata?

Es importante recordar que por ley las alcaldías locales gozan de autonomía para invertir, por lo tanto en ellas la Alcaldía Mayor no tiene injerencia directa. Sin embargo, saltan más preguntas a la vista: ¿Quién hace veeduría a los alcaldes locales? ¿Son los ediles unos buenos coadministradores? Lo cierto es que con $120 mil millones durante cuatro años, bien invertidos en dos mandatos, no debería existir una sola calle destapada en ningún barrio de las tres localidades de Cartagena, todas las canchas deberían estar impecables, así como los parques, los canales pluviales, etc. No obstante, la realidad es que la mayor parte de la inversión es para otros asuntos.

En la columna de la próxima semana analizaremos en qué se han gastado la plata; por ahora, es importante que por lo menos sepa cómo se llaman los alcaldes locales que fueron nombrados por el alcalde William Dau mediante decreto 0490 del 11 de marzo de 2020: Luis Hernán Negrete Blanco, alcalde de la Localidad Histórica y del Caribe Norte; Andy Reales Arroyo, el de la Localidad de la Virgen y Turística; y Aroldo Coneo Cárdenas, el de la Localidad Industrial y de la Bahía. “Soy totalmente franco, no es que quedé fascinado con esto, pero debemos seguir adelante por el bien de la ciudad”, dijo el alcalde al escogerlos. La pregunta ahora es: ¿qué tanto “bien” le han hecho a la ciudad?

Periodista. Magíster en Comunicación.

Twitter: @javieramoz