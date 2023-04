Próximos a una nueva campaña política para saber quiénes serán en los próximos 3 periodos nuestros 3 próximos alcalde, ¿por qué tres y no uno?, Porque, como escribí hace 5 años, “cuenta regresiva Cartagena 500 años”, hasta el sol de hoy no tenemos nada que celebrar. En el argot popular se dice “la tiene de papayita” cuando algo está ahí, fácil de hacer o de resolver, los candidatos la tienen así hoy. ¿Por qué? Luego de tantos años de retroceso, Cartagena merece que el próximo y los siguientes dos periodos quienes sean nuestros líderes deben desarrollar un plan de gobierno para que el 1 de junio de 2033, quienes estén vivos para ese entonces podamos sentir orgullo por esta noble tierra que ha sido vulgarizada e irrespetada en todas las formas. A todos, indistintamente en qué barrio habite o en qué condiciones nos encontremos se pueda lograr derrotar la pobreza, inseguridad, se recupere la autoridad y se hagan obras para mejorar la calidad de vida del pueblo y generemos riquezas y trabajo. Invito a los mejores candidatos que lean a Henry Kssisinger (1923-) Liderazgo, seis estudios sobre estrategia mundial. Al terminar su lectura, es fácil concluir que para ser líder de uno mismo, nuestras familias, gremios, empresas y por supuesto gobernar un pueblo, se necesita el ser. ¿Líder profeta o líder estadista? En palabras de H.K “cualquier sociedad, con independencia de cuál es su régimen político, se encuentra en un tránsito perpetuo entre un pasado que conforma su memoria y una visión del futuro que inspira su evolución”. Es un libro bien documentado bibliográficamente, trasciende en cada uno de los 6 personajes que vivieron y sufrieron la guerra de los 30 años del siglo 20 (Primera Guerra Mundial -la gran guerra – y la Segunda) no confundir con la guerra del gran sacro imperio romano germánico del siglo 17. Hoy todavía los países europeos, japoneses , africanos, asiáticos y americanos tenemos cicatrices de ambas conflagraciones. Un alcalde debería saber de las 6 estrategias: humildad, voluntad, equilibrio, trascendencia, excelencia y convicción. Definirse si es un estadista o visionario o lo que es mejor tener las dos características; pero, ser consciente de que, un buen líder “lleva una carga pesada que no es para todos los demás mortales, debe pagar un precio, una incesante disciplina, asumir riesgos y una lucha interior perpetua. Su grado de sufrimiento varía de acuerdo a su temperamento; lo que explica en parte su abandono y que termina sin el disfrute de las cosas sencillas”, modificado de la autobiografia de Charles de Gaulle, uno de los líderes mundiales con mejor intuición de la historia reciente. Pues señores candidatos, ser líder implica eso y mucho más. Cartagena si bien no sale adelante con un solo hombre a festejar sus 500 años, (para los 490 ya se acabó el tiempo) este alcalde, 2024-2028, que entienda su reto histórico: ¡tiene que ser un líder!