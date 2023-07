Al oído de los candidatos a la Alcaldía

En un abrir y cerrar de ojos la ciudad se salió de control por el desmadre en los aspectos urbanísticos, de movilidad, espacio público, malla vial, drenajes pluviales, desaparición y contaminación de los cuerpos de agua interiores, de la bahía de Cartagena y ciénaga de la Virgen, mercado de Bazurto, inseguridad, narcotráfico, prostitución, basuras y un largo etcétera. Todo esto ante la mirada indiferente de alcaldes, concejales, autoridades de policía y ciudadanía en general. Son muy pocas o casi nulas las acciones que vemos para corregir estos entuertos, por el contrario, cada vez la apatía va en aumento.

Una de las situaciones que más ha contribuido a este desorden general tiene que ver con el espacio público el cual se ha ido perdiendo por varias razones: el aumento de los comerciantes en la informalidad causada por los altos índices de pobreza que se vive en toda la ciudad; la avidez de hacer dinero de los comerciantes formales que los llevan a extender las áreas de funcionamiento de sus negocios a las zonas de parqueo, andenes y hasta la vía pública y el parqueo en zonas prohibidas a causa de la insuficiencia de una malla vial como consecuencia del incremento desbordado del parque automotor.

De todo lo anterior podemos afirmar, sin temor a equívocos, que toda la responsabilidad la tienen los gobernantes, que al no ejercer la autoridad, que les corresponde, se convierten en cómplices de la apropiación del espacio público de parte de los actores arriba mencionados.

Merece especial atención en este tema, que sirve de evidencia, la desaparición, casi absoluta, de andenes y espacios públicos a todo lo largo de la avenida San Martín del barrio residencial estrato alto y turístico por excelencia, como lo es Bocagrande, por solo mencionar ese sector de un barrio que debería ser el de mostrar como lo fue en épocas pretéritas.

No podemos dejar de lado, en el tema de invasión del espacio público y congestión de vías, al mototaxismo, los taxis legales e informales, los domiciliarios y por qué no decirlo, los peatones imprudentes, los limpiadores de vidrios, equilibristas, bailarines, cantantes y todo ese circo que se mueve en el inframundo de los semáforos.

Casi siempre los precandidatos a la Alcaldía de Cartagena se mueven en los extramuros de la ciudad donde, con palabras de tipo populista, consiguen captar los votos que eligen pero no afrontan, en su discurso, temas de fondo como los aquí mencionados. No quiero decir, que los barrios marginales de la ciudad, no merezcan la atención a sus problemas, pero estos se deben integrar al resto para consolidar un verdadero programa de gobierno que capte el interés de todos los cartageneros.

*Ingeniero Civil y Sanitario.