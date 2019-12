Al nuevo alcalde

Nada más ingenuo y más tonto que dar consejos no pedidos. Lo peor, hacerlo sin méritos y conocimiento preciso de los problemas. Para buscar un veredicto favorable de la historia, una gestión pública no podrá incurrir en la arrogancia y la pendencia. La sola posibilidad repugna a la transitoriedad del poder. Pero que nunca sea el gobierno de la desilusión.

No están los tiempos para retórica y protocolo. Los programas comprometen. Las promesas exigen. Nuestros indicadores sociales, que son de los más deprimidos del país, reclaman soluciones de emergencia. Una serie de factores históricos han concurrido para el establecimiento de una pobreza desolada que agobia, y que parece multiplicarse a sí misma.

Más allá de los tinglados del turismo, del paisaje y de las nostalgias, miles y miles de cartageneros sobreviven difícilmente en esas barriadas de la desesperanza. Hay un compromiso fundamental con esas gentes. Es necesario trabajar en unos esquemas de cooperación, asesoría y entendimiento con otros organismos del Estado para una eficiente utilización de los recursos y de las oportunidades. El nuevo alcalde se ha ganado la confianza del país. Aunque inquietudes no faltan porque prolonga la inercia de su candidatura con declaraciones pugnaces que no corresponden a su nueva condición. Asimismo, su programa parece algo impreciso, lo que hace difícil que tenga algo que le sirva de norte. Pero es fundamental resaltar su decisión patriótica de imponer la purificación de “costumbres” políticas. Solo una democracia eficaz podrá preservarnos contra las tribulaciones que la historia ya nos impuso. No puede distraerse en temores y desconfianzas extremas. ¡Hay que actuar desde ya!

Los recursos dispensables, no se pueden comparar con las necesidades palpitantes más elementales. Que el centralismo no pueda justificar mezquino proceder, por una gestión torpe en Cartagena.

Para lograr mucho más empleo es indispensable mejorar la competitividad de Cartagena como polo de desarrollo. Hay que aprovechar la confianza del Gobierno nacional, para acceder a sus recursos que necesitamos en forma imperativa y urgente.

Las regalías y los giros de la nación, suponen que Cartagena tendrá que estar convenientemente dispuesta para manejar con eficacia los dineros y las responsabilidades delegadas. Austeridad y planes ambiciosos, pero con una eficaz microgerencia. La pulcritud y transparencia que hicieron posible la elección se dan por descontadas.

Hay que reconciliarse con el alto gobierno, con Planeación Nacional y con las aplazadas soluciones a los más sentidos problemas. Transcaribe, la salud, la educación, la seguridad, la miseria, Bazurto, la movilidad y todos esos problemas vitales.

Que la buena suerte acompañe a Cartagena y su nueva administración.