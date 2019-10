Al nuevo alcalde

Al momento de escribir esta columna no conozco el nombre del nuevo alcalde, pero a quien haya sido favorecido con el voto popular, me dirijo.

El compromiso es grande y las dificultades que encontrará aún mayores. Serán cuatro años de gobierno con un presupuesto de casi 2 billones de pesos anuales, parte de los cuales tienen destinación específica (nada qué hacer, salvo asegurar su correcta aplicación). Otros son discrecionales de la administración. Administrarlos bien, y lograr más, para atender tantas necesidades que tiene la ciudad y sus habitantes, no es nada fácil. La ciudad está sobrediagnosticada, como lo expresó uno de los candidatos, y lo que se requiere es un buen ejecutor, un ingeniero, escribí en una de mis columnas.

Lo primero que tendrá que lograr quien tenga esa responsabilidad, es vencer la vanidad que suele apoderarse, o existir de antes, de quienes reciben el favor de la gente, porque una personalidad vanidosa es fácil de dominar, y alrededor del poder abundan los aduladores en busca de favores. Lo segundo es quitarse de encima las presiones y tentaciones que le impidan actuar de manera ejemplar. Ejemplar en lo pulcro (cero corrupción), y en lo decente y digno de imitar. El gobernante es también un educador de masas.

Protegido de esos dos grandes males (vanidad y débil de carácter), y adornado de virtudes, le tocará escoger personas de esas mismas características, y trabajar incansablemente orientando su actuar al logro de objetivos, para lo cual necesitará una dinámica continua de, hacer, medir, corregir, hasta lograrlos. Protocolos y parafernalias, si bien son símbolos de poder, alimentan el ego y hacen perder el foco de lo que se quiere.

En lo que se refiere a la ciudad, hay obras varias que han estado esperando por mucho tiempo recursos y un buen ejecutor. Toda obra que pueda ser autosostenible debería ser financiada con recursos mixtos, ideando la forma de obtener una rentabilidad razonable, atada a la inflación para el capital, con veedurías ciudadanas de buen actuar. En esto de las APP, es bueno mencionar que el sector privado produce mejores ideas y soluciones, tienen mayores estímulos y más individuos pensando, que en el sector público. En lo referente al gasto social, mirándolo como inversión debería producir mejores individuos y una mejor sociedad; pero no todo el mundo quiere gratuidad. Parte de la felicidad está en lograr con esfuerzo lo que se desea: no se quiere, ni se cuida, lo que no se lucha; tampoco refuerza la autoestima ni la personalidad; por lo tanto, se requiere más tolerancia con las formas de obtener ingresos que se idean las clases populares, ayudándoles, en lugar de perseguir su economía informal, y organizándolos para cuidar de parques, vías, canchas y demás bienes públicos, mediante contratos de largo plazo, tipo concesión.