¿Qué debe hacer un Estado para garantizar el bienestar de sus ciudadanos? ¿Ahorrar o gastar? Esa es la pregunta que se puso sobre la mesa en la pasada elección presidencial de Argentina. Los argentinos votaron por ahorrar. Y el actual presidente, el señor de la melena y la personalidad dibujadas a medias por Picasso, Dalí y un mapache esquizofrénico, se puso a ahorrar. Resultado, apenas unos pocos meses después de su posesión hay dos cifras que han impactado al mundo: por primera vez en los últimos 12 años Argentina tuvo superávit y, al mismo tiempo, la pobreza se situó en el 57%, el peor índice en todo lo que llevamos de siglo. Entonces, ¿Milei es el salvador de la patria o es su destructor?

Según cómo se mire. Objetivamente, ese casi sesenta por ciento de los argentinos que lo pasa mal no estará muy feliz de que se haya recortado bruscamente el gasto público. Más que probablemente no pocos de ellos vivían de él. Pero, también objetivamente, cualquiera que lleve las finanzas de una empresa o de su propia familia sabe que gastar sin control puede llevar al desastre, mientras que ahorrar es la base de la estabilidad y el progreso. ¿O no? A veces, particularmente si se escucha a una determinada ideología cuyo nombre no diré, parece que en política la única opción sea el gasto. Gastar a manos llenas. Dar, dar, dar. Muy bien. ¿Pero de dónde sale lo que se da? ¡De los ricos! Ojalá saliera solo de ellos. En realidad, sale de endeudarse como si no hubiese un mañana. Con resultados tan divertidos como impedir que los pobres tengan crédito para abrir negocios o posean dinero suficiente para pagar unas casas de precios disparatados. Pero eso son cosas complicadas y de lo complicado mejor dejar hablar a otros.

El hecho es que Milei cumple lo que prometió. Es un poco como su admirado Trump. Que también cumplía lo que prometía, para horror de todos los que pensaban que, como buen político, sus palabras eran medio mentiras, medio bravuconadas. Cuidado con estos así llamados populistas, las pruebas demuestran que cumplen lo que prometen. No hay cosa más terrorífica en el mundo de la política. Así pues, Milei está ahorrando. ¿Dolarizará? ¿Volará por los aires el Banco de la República? ¿Prohibirá el aborto? ¿Se peinará algún maldito día? Tantas preguntas y tan pocas respuestas. Quizá esta sea una de las pocas cosas que aún tienen en común la política y la vida de los mortales, que muchas son las dudas y casi ningunas las certezas.