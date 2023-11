Conocen la historia. Gana Milei en Argentina y Petro sube un tweet lamentando su victoria. Inmediatamente Bukele sube otro burlándose del colombiano: “Ahora dilo sin llorar”. Y todo son risas de los de derechas y quebrantos de los de izquierdas. No cabe duda que la victoria del candidato del pelo peinado con petardos ha supuesto un notición no solo en Argentina, sino en todo el hemisferio occidental. Candidatos de la derecha alternativa (por no utilizar expresiones como populismo, extrema derecha, etc.) han ganado muchos, pero uno que abiertamente se defina como libertario y defienda pasarle la motosierra al Estado... creo que es el primero que gana. Tocará estar muy atentos y ver cómo se desarrolla el experimento argentino. Muchos afirman que Milei en Argentina será como Petro en Colombia, que, ganando la Presidencia, apenas podrá hacer nada al no tener mayoría en el Congreso y carecer de poder territorial. No poca influencia tendrá el estado mental del nuevo presidente, del cual no pocos tenemos serias dudas.

Más allá de esas reflexiones a las que solo el tiempo dará respuesta y más allá de desear lo mejor a los hermanos argentinos, que por fin parecen decididos a librarse del Peronismo, en lo que me gustaría centrarme es en el mensaje de Bukele. Realmente, ¿qué se le había perdido al salvadoreño en el Twitter de Petro? ¿No tiene nada mejor que hacer el presidente de un país que trolear al de otro? El mensaje tiene gracia, eso es indudable y, al fin y al cabo, del mismo modo que Petro opina, también lo hace Bukele. No obstante, y aunque es sabido que Petro está lejos de ser santo de mi devoción, al menos el colombiano opinó con argumentos. Absurdos, quizá. Pero argumentos, al fin y al cabo.

La reacción del salvadoreño fue más bien propia de un adolescente listillo. De un tipo para el que la política del zasca es la nueva realidad. Como para cada vez más gente. Y eso es preocupante. La política es algo demasiado serio para tomársela como una lucha de ingenios más propia de adolescentes casi tan imberbes como onanistas, que de personas hechas y derechas, con sentido de la responsabilidad y visión de Estado. Y eso va para Bukele hoy, pero también para Petro ayer. Y para Sánchez en España. Y para el propio Milei. La política se está convirtiendo en un espectáculo de baja estofa con líderes cada vez más parecidos a nuestros hijos adolescentes que a los administradores que se supone que deben ser. Nada bueno puede salir de eso.