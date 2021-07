Ante el inminente caos social que atravesamos y las complicaciones venideras, se debe pasar del cotorreo a la acción, y quien debe liderar este proceso, tiene nombre propio. Los sectores sociales debemos parar la criticadera, la suposición la verborrea del por qué estamos así, hacemos claridad, las investigaciones y denuncias en contra de la corrupción que sigan su curso, pero la ciudad necesita que todos nos pongamos de acuerdo proponiendo soluciones inmediatas y de fondo bajo un inmenso propósito social.

La delincuencia, prostitución, ocupación indebida de espacios públicos, transporte ilegal y desempleo, entre otros, son síntomas de la enfermedad ocasionada por el mal manejo político de la ciudad, el monopolio de la economía, la doble moral de muchos de sus ciudadanos, y la desinformación de muchos y de funcionarios que orientan o no advierten al alcalde haciéndole cometer errores. Existe un inmenso temor de contradecirlo por parte de sus subalternos y sectores gremiales, supuestamente por lo que él pueda contestar en las redes.

Yo que no pertenezco al gobierno ni pediré cacao, me he dado cuenta que el tigre no es como lo pintan, este alcalde cuando se le argumenta con tecnicismo y soporte acoge la idea y da la orden de organizarla, pero que lamentablemente fracasa en algunas dependencias que con falsos argumentos y lambonería truncan una buena intención.

Le hemos dicho a la hacienda Distrital que el alcalde no será mejor alcalde porque tenga calificación doble AA+, ella tiene la obligación de efectuar y sugerir todo lo pertinente para la inversión inmediata de la reactivación económica (estudiar empréstitos, emisión de bonos) para invertir en proyectos de infraestructura de colegios, viviendas, vías que ya se están registradas en Planeación y reemplazar la mano de obra que se ha perdido por la pandemia. Paralelamente debe agilizar la oficina de catastro y modificaciones tributarias con estímulos y facilidades a empresas y negocios, unas que resuciten a los quebrados y dos que sostengan a los que en agonía puedan morir. De igual forma hay muchos poderosos no tasados o mal liquidados en sus impuestos y hay que pensar en la liberación de la construcción y su plusvalía.

Hoy tenemos el proyecto único en Latinoamérica, Estabilizadora de Mareas es un enlace artificial entre el Mar Caribe y la Ciénaga de la Virgen, donde la principal función de La Bocana es oxigenar el agua de la ciénaga y recuperar su equilibrio biológico, además estaba contribuyendo a la disminución de los niveles de la ciénaga de la Virgen, a su vez evita las inundaciones de los sectores aledaños.

Propongamos su recuperación y habilitación de juegos náuticos y turísticos, vergüenza que Barranquilla en un río en desembocadura armara un malecón. Aguántate burra vieja que lo que viene es loma.