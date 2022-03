Durante décadas hemos soportado los cortes permanentes de electricidad en Cartagena, lo cual, entre un mar de inconformismos, condujo a la salida de Electricaribe y la llegada de Afinia. En mi opinión, poco ha cambiado y la situación continúa como si nada. Casi de manera continua, Afinia programa cortes del fluido eléctrico en todos los sectores de la ciudad. La empresa cree, de forma equivocada, que los ciudadanos nos conformamos con saber los días y las horas de los apagones, agachando la cabeza, sin que semejante agresión no continúe perpetuando el legado nefasto del operador previo sobre el desarrollo de la ciudad.

Imposible entender cómo Afinia no ha corregido las prácticas non sanctas de su antecesor, a sabiendas del inmenso daño que perpetra. En lo poco que he conocido del mundo más allá del Caribe colombiano, cortes de energía, como los impuestos por esta empresa, o no existen o no son tan largos y recurrentes. Esto no es normal. Debe haber alguna forma para enviar la energía a través de una trayectoria alternativa y llevarla a los hogares con cada mantenimiento o mejora de una subestación. En el pasado, muchos pensaron que los cortes eran solo para dejar de comprar energía a los proveedores cobrando lo mismo a los usuarios.

Ojalá los órganos de control y la Alcaldía realicen auditorías a estos mantenimientos, los cuales, rara vez tardan menos de doce horas. Ante el caso remoto de incompetencia empresarial, y las leyes de la física no permitan redireccionar la electricidad para mantener la corriente durante los mantenimientos, ¿no es posible duplicar al personal para reducir el tiempo de trabajo? ¿No habrá forma de capacitar a los operarios para mejorar su rendimiento?

La empresa y su personal humano, antes de cortar el flujo, piensen solo por un segundo en el rostro de los miles de familias afectadas con la suspensión del servicio, la agonía de no poder vender los helados para comprar la vitualla, el terror de contagio por dengue al no usar el abanico, la tristeza de los estudiantes sin acceso a internet para las tareas, y la pérdida de células o reactivos de laboratorio por no almacenarlos bajo la temperatura adecuada. En fin, tantas caras de miseria siguen envejeciendo sin resolverse este problema. Esta calamidad es un cuello de botella para avanzar como región, continuar en las mismas nos condenará a seguir siendo pobres y esclavos por siempre.