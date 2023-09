Adiós a un renacentista tardío

A Lucho Mogollón lo conocí el año en que tomamos la inteligente decisión de venirnos a vivir a Cartagena. Fue en un evento en el MAMC, donde Juan Gossaín, mi pana cartagenero Rafa Vergara y yo conversamos acerca del cortometraje ‘Yo conocí a Bolívar’, dirigido por Pacho Norden, basado en ‘El último rostro’, de Álvaro Mutis. Mi presencia en el panel fue una idea malvada del pintor Camilo Calderón, que, conocedor de mis ideas no muy santas acerca del libertador, sugirió mi nombre. En algún momento del conversatorio, Gossaín interrumpió la charla para saludar a Lucho y pedir su intervención por haber actuado en el filme.

Después de este primer encuentro, tuve varias (demasiado pocas) ocasiones de departir con Lucho en el Club de Lectura de Ábaco Libros, en el MAMC y en el apartamento de Yolanda Pupo y suyo. Pero nuestros diálogos más interesantes se dieron por WhatsApp, donde pudimos compartir intereses comunes y no tan comunes en campos variados: el arte, la ciencia, la literatura, etc., motivados por su curiosidad que era insaciable.

Sobre ciertos términos físicos, me escribió: “Hadrones, bosones, leptones, quarks, mesones, muones, parecen palabras de otro idioma, pero son del nuestro... palabras que vienen del griego... pero lo mejor es que Quark, viene del ‘Finnegans Wake’, de Jame Joyce”. Una novela que pocos han leído y solo tres, Lucho entre ellos, comprendieron.

Sobre Mónica Belluci, protagonista de la película ‘Malena’: “... aún no se ha logrado fabricar nada más bello”. En torno a las ideologías: “Siempre he temido las ideologías. No resuelven nada. Lo complican todo. Son un llamado a las armas. Sin duda has tenido discusiones con algún ideólogo y recordarás lo inútil y exasperante”. Sobre Albert Camus: “Camus elaboró una reflexión sobre la condición humana. Rechazó la fórmula de un acto de fe en Dios, en la historia o en la razón, por lo que se opuso simultáneamente al cristianismo, al marxismo y al existencialismo”. Acerca de tocar el piano: “No tengo una mínima idea de tocarlo, pero a veces me siento ante el piano, pongo las manos sobre el teclado y miro al cielo, a la espera de un soplo divino que me convierta en maestro pianista. Mejor que Paderewski o Horowitz”.

Y, para finalizar, esta anécdota contada por Lucho: “En 1977 volábamos en Japan Airlines a Tokio, el gerente de Colpuertos, el gerente de Buenaventura y yo. A punto de aterrizar, el piloto se dirigió a los pasajeros: ‘Chakara conto y mondá......’. Así fue como lo oímos”. El gerente de Colpuertos, que era tolimense, comentó: “El piloto debe ser costeño”.

“Lo primero que hice al llegar fue comprar un diccionario para investigar la frase, que traducida es: ‘El asunto es que en estos momentos estamos a punto de aterrizar’. Nada que ver con genitalia”.