Actitud ante la incertidumbre

Escuchando los resúmenes de noticias del año, los análisis sobre los personajes, lo destacable de 2022 y lo que esperamos de 2023, recordando lo que nos ha pasado y reflexionando sobre lo que nos puede pasar, para mí es preocupante el rumbo que ha tomado el mundo, del que Colombia no escapa. Los cambios están sucediendo tan rápido que no alcanzamos a dimensionar su trascendencia. La guerra, el extremismo, el irrespeto por la vida y por los bienes ajenos, la violencia en general, imperan, hasta para reclamar lo justo. Nos han alimentado el odio. La intolerancia se impone; hacerse valer por la fuerza cobra cada vez más protagonismo. Juzgar y desechar a lo que no es compatible con mi forma de pensar o de vida, parece una norma. El derecho a ser como uno quiere ser, a opinar asertivamente, se desconoce bajo el alud de agresiones. Qué falta de recursos del lenguaje, de la inteligencia, para poder argumentar. Hoy lo que vale es el calificativo, la repetición de epítetos que lapidan. Campea la incoherencia, alimentada por la pasión irreflexiva, desbordada y temporal. Era común ver a los mismos que criticaban la celebración de las Fiestas de la Independencia, apareciendo en videos e historias en las redes, bailando “enmaicenados”. El panorama económico, la reforma tributaria y otras en ciernes, preocupan; se siguen haciendo falsas promesas; los altos funcionarios de los gobiernos nacional y locales hablan demasiado, incurriendo en imprecisiones, contradicciones, en anuncios irresponsables sin haber hecho análisis profundos, producto más del querer que del deber. Lo que es motivo de celebración termina en tragedia por los excesos. En la “potencia de la vida” siguen las masacres, da miedo salir. Si sigo terminaré deprimido, así que me enfocaré en pensar que la mayoría goza de buena salud, que nos han sucedido tantas cosas catastróficas en los tres últimos años, que la humanidad va a corregir el rumbo, que la orfandad de valores nos llevará como especie a replantearnos como convivimos. Que la academia y los líderes espirituales cobrarán mayor importancia en busca del bienestar mundial basado en la solidaridad. Que leeremos y escucharemos más sobre cómo ser mejores personas y lo pondremos en práctica. Que volveremos a valorar el esfuerzo para obtener progreso, que habrá la inteligencia para saber que las redes posiblemente son un espejismo, que buscaremos fortalecer nuestras habilidades para ser resilientes y no rendirnos ante las adversidades. Creo que hay esperanza, hay mucha gente buena, no sé si la mayoría, pero la hay. En 2023 nuestra meta debe ser promover la unión, que debemos ser semilla para lograr que sumemos y la consecuencia debe ser la prosperidad de todos. ¡Les deseo mucha salud, alegrías, fortaleza y sabiduría para sortear a un 2023 lleno de retos!

*Abogado y ejecutivo empresarial.